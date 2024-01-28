أحمد بن سعود يشهد ختام بطولة رأس الخيمة للجولف 2024 ويتوج الفائز بلقبها



شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، اليوم، ختام بطولة رأس الخيمة للجولف 2024، إحدى محطات بطولة جولة "دي بي ورلد"، التي جمعت نخبة من أفضل اللاعبين المحترفين في العالم.

وتوج الشيخ أحمد بن سعود، اللاعب الدنماركي ثوربورن أولسن، الفائز بلقب البطولة التي أقيمت في نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة، على مدار 4 أيام، وشهدت منافسات قوية مليئة بالإثارة، وحضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق اللعبة.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود أن الرياضة لغة عالمية وركيزة أساسية في تعزيز حضور رأس الخيمة، مشدداً على أهمية استضافة كبرى الفعاليات والبطولات العالمية في مختلف الرياضات التي تحظى بمشاركة نجوم عالميين واهتمام وحضور جماهيري من داخل وخارج الدولة، ما يعزز مكانة رأس الخيمة على خارطة الرياضة الدولية، ويرسخ جاذبيتها بفضل بنيتها التحتية ومرافقها السياحية والرياضية الحديثة.. مثنياً على نجاح البطولة واستمرارها كحدث رياضي سنوي يجمع أبرز نجوم اللعبة في رأس الخيمة.

والتقى الشيخ أحمد بن سعود خلال حضوره ختام البطولة بعدد من اللاعبين العالميين والمنظمين والرعاة والحضور حيث تبادل معهم الأحاديث الودية، وشاركهم الصورة التذكارية .. مرحباً بضيوف الإمارة القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد بطولة رأس الخيمة للجولف 2024، ضمن قائمة البطولات الخمس لجولة "دي بي ورلد" للجولف في الدولة في 2024، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة رياضة الجولف في الدولة، واستقطاب نجوم اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة ومشجعيها من المقيمين والزوار من مختلف دول العالم.

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