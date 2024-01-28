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سلاح الجو النيجيري يعترف بقتل عشرات المدنيين بالخطأ العام الماضي

1/28/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبَّر سلاح الجوي النيجيري، اليوم، عن أسفه بسبب القصف الذي تسبب في مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين قبل عام، ليتقبل بذلك لأول مرة تحمُّل مسؤولية الحادث الذي أجرت «رويترز» تحقيقاً بشأنه.

وذكر شهود وزعماء محليون وشكاوى مفصَّلة أن عشرات رعاة الماشية من قبائل الفولاني قُتلوا في القصف الجوي الذي وقع في يناير 2023 في ولاية ناساراوا وسط البلاد، في أثناء تفريغهم حمولة من الماشية، تم استردادها من السلطات في ولاية مجاورة.

وفي إقرار نادر بالمسؤولية، قالت القوات الجوية إن رئيس أركانها المارشال حسن أبو بكر زار، مطلع هذا الأسبوع، المناطق المتضررة بعد دراسة التقارير المتعلقة بالحادث.

وقالت القوات الجوية النيجيرية، في بيان: «ربما قُتل أو أُصيب مدنيون أبرياء عن طريق الخطأ في هذه العملية».

وأضاف البيان: «في معرض تعبيره عن أسفه إزاء الحادث، أشار المارشال أبو بكر إلى أن الحادث المؤسف لم يكن متعمداً»، موضحاً أنه «كان يستهدف إرهابيين مشتبهاً بهم ولصوص ماشية بسبب ارتفاع مستوى انعدام الأمن في المنطقة آنذاك».

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