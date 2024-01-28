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النرويج تعلن مواصلة تمويل وكالة الأونروا

1/28/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7
أكتوبر.

وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها".

وأضاف "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة".

وتابع الوزير "لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي".

اتهمت إسرائيل الجمعة عددا من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل في 7 ت أكتوبر.

وسارعت الولايات المتحدة للإعلان عن وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، تبعها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.

من جانبها، ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.

وتابع وزير الخارجية النرويجي "يجب علينا التمييز بين ما قد يفعله الأفراد وما تمثله الأونروا".

وأضاف "إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية ويجب ألا يدفعوا ثمن أفعال الآخرين".

أدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل إلى مقتل حوالى 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 250 آخرين رهائن، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

وخلف الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة أكثر من 26 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة لوزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليها حماس.

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