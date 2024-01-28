النيجر ومالي وبوركينا فاسو تنسحب من تكتل إيكواس



أعلنت المجالس العسكرية التي تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر اليوم الأحد الانسحاب الفوري لبلدانها من الكتلة الاقتصادية الإقليمية "إيكواس".

وقالت المجالس في بيان مشترك إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أصبحت تحت تأثير قوى أجنبية تهدد سيادة أعضائها.

وقال المتحدث باسم حكومة مالي عبد الله مايجا في خطاب متلفز: " الإيكواس تقع تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وشعبها". وأضاف: "لقد أدى ذلك إلى إضعاف السكان الذين يعانون بالفعل من سنوات من العنف الذي يفرضه الإرهابيون الذين يتم استغلالهم والتحكم فيهم عن بعد"، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت المجالس العسكرية أن كتلة "إيكواس" فرضت أيضا عقوبات "غير عقلانية" و"غير إنسانية" في أعقاب الانقلابات التي قامت بها ضد الحكومات المدنية في بلدانها.

ووقع انقلاب عسكري في النيجر في 26

يوليو، حيث فرضت إيكواس عقوبات وهددت بعمل عسكري. كما يحكم الجيش البلدين المجاورين بوركينا فاسو ومالي بعد الإطاحة بالحكومتين.

وعلقت إيكواس عضوية الدول الثلاث الواقعة في غرب أفريقيا.

وفي سبتمبر، وحدت المجالس العسكرية الثلاثة قواها لتشكيل اتفاق أمني. وينص الاتفاق على مساعدة تلك الدول بعضها البعض في حالة وقوع أي عدوان عسكري.



كما يستهدف العمل المشترك ضد "الجماعات الإرهابية".

وتتكون المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من 15 دولة عضو، مما يجعلها واحدة من أكبر التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا. وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من أجل رفع مستوى المعيشة.

وتحولت مالي وبوركينا فاسو والنيجر بشكل متزايد إلى روسيا وسط توترات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

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