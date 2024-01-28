«محمد بن راشد للإسكان» تفوز بـ13 جائزة عالمية ومحلية في 2023

حصدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 13 جائزة عالمية ومحلية خلال العام 2023 عن المبادرات والمشاريع الريادية التي أسهمت في تحقيق أهداف المؤسسة، لتعزز المؤسسة مكانتها في مصاف الجهات الإسكانية العالمية، مؤكدة بذلك ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية التي تقدمها.

وتسلط جوائز العام 2023 الضوء على التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الراسخ بالابتكار واستشراف المستقبل وإسعاد المتعاملين والتحول الرقمي والمؤسسي ومراكز الاتصال والخدمات الريادية.

ومن بين الجوائز حصلت المؤسسة على جائزة "أفضل تحول في العمل" تقديراً لجهودها الاستراتيجية التي أدت إلى تعزيز كفاءة العمليات. كما حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على جائزة "جوائز مستقبل العالم 2023" تقديراً لمبادراتها الرائدة المصممة لمواجهة تحديات المستقبل بحلول مستدامة.

وتُشيد جائزة "مركز الاتصال وتجربة المتعاملين" وجائزة "أفضل منتج/خدمة جديدة" بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لالتزامها الاستثنائي بمشاركة المتعاملين ولطرح خدمات رائدة في القطاع. كما تم تكريم إبداع المؤسسة في التواصل من خلال جائزتين "جوائز التسويق والاتصال".

وحظي تفاني مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دعم الأفكار الجديدة بتقدير كبير من خلال جائزة "جائزة الأفكار المبتكرة"، بينما حصلت ممارساتها التشغيلية على تصنيف "6 نجوم" في المسابقة الدولية لأفضل الممارسات، مما يدل على مستوى عالمي من التميز.

وحازت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أيضاً لقب "أفضل بيئة عمل" لخلقها بيئة عمل مثالية، مما يضمن بقاءها وجهة مفضلة للموظفين. كما عززت جوائز "علامة GC" في فئات مختلفة من مكانتها الرائدة في مجال تميز الخدمات، والتصميم المعماري المبتكر، خاصةً الفلل ثلاثية الأبعاد، ونظام الابتكار الذكي داخل مختبر الابتكار الخاص بها.

وتتقدم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بخالص امتنانها لجميع فرق العمل والشركاء الذين أدت جهودهم الدؤوبة إلى تحقيق هذه الإنجازات. وتمثل كل جائزة علامة بارزة في رحلة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لوضع دبي في مصاف المدن العالمية الرائدة في العيش والعمل والابتكار.

وتستلهم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من هذا التقدير إصرارها على مواصلة توسيع إمكانيات الإسكان والتطوير العمراني. فهذه الجوائز لا تشكل فقط شهادة على الإنجازات الماضية ولكنها أيضاً منارة توجه مساعيها المستقبلية لتعزيز مستوى جودة الحياة لسكان دبي.

وتعليقاُ على هذا الإنجاز، قالت مريم السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:" إن هذا التكريم يشهد على الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل، والتي تضعها ضمن مصاف الجهات الإسكانية الرائدة على مستوى العالم. وتفتخر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بما حققته من إنجازات ملموسة تُسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع في دبي، وتعد الجوائز التي نالتها شهادة على التزامها بالتميز والابتكار في جميع مشاريعها ومبادراتها، ما يعكس رؤية دبي لتقديم خدمات حكومية تتميز بالكفاءة".

وتضاف هذه الإنجازات إلى سجل مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

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