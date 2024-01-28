تباين المؤشرات الخليجية.. وبورصة مصر تسجل مستويات تاريخية

أغلقت أسهم الخليج على تباين الأحد وسط ارتفاع أسعار النفط وترقب السوق لمؤشرات على اتجاه أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات التضخم التي تعد المؤشر المفضل لمجلس الاحتياط الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) اعتدالاً في الأسعار.

واستقرت أسعار النفط، وهو محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، عند أعلى مستوياتها في نحو شهرين مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب، في حين عززت المخاوف في شأن الإمدادات في الشرق الأوسط زيادة الأسعار.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعاً 0.8 في المئة بعد تسجيل خسائر في الجلسة السابقة، كما أغلقت جميع القطاعات على ارتفاع، وقفز سهم مجموعة إم. بي. سي الإعلامية السعودية 7.5 في المئة، كما صعد سهم سال السعودية للخدمات اللوجستية 4.4 في المئة. ومن بين الرابحين، سهم مصرف الراجحي، أكبر مصرف إسلامي في العالم، والذي صعد 3.4 في المئة في أعلى زيادة له منذ 14 ديسمبر.

وانخفض المؤشر القطري قليلاً ليستقر عند الإغلاق بعدما محت خسائر قطاعات الطاقة والتمويل والاتصالات مكاسب قطاعي الصناعة والمرافق، وانخفض سهم البنك التجاري القطري وسهم قطر لنقل الغاز 1.3 في المئة لكل منهما، بينما ارتفع سهم صناعات قطر وسهم شركة الكهرباء والماء القطرية 0.6 في المئة.

كما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.16% ومؤشر بورصة مسقط 0.25%، فيما ارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.17%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر البورصة المصرية الجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعاً 3.5 في المئة، مدعوماً بمكاسب في معظم الأسهم، ومن ذلك ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 2.4 في المئة، وقفزة بلغت 16.9 في المئة في سهم سيدي كيري.

وسجلت البورصة المصرية مستوى تاريخياً في التداولات، وارتفع مؤشر البورصة الرئيس EGX30 بنسبة 3.47% ليصل إلى مستوى 28625 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 2.14% لمستوى 6724 نقطة.

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