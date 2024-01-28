«فضيحة الإدانة الخطأ» تطيح برئيس شركة البريد البريطانية

أعلنت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك أنها أقالت رئيس شركة خدمات البريد «بوست أوفيس» وسط توترات حول فضيحة إدانة مئات من مديري فروع الشركة خطأً بالسرقة بسبب عيوب في برنامج معلوماتي.

منذ أواخر تسعينيات القرن الفائت، بدأت مؤسسة «بوست أوفيس» العامة في تثبيت برنامج «هورايزون» المحاسبي، لكنّ عيوباً في برمجته أدت إلى عجز في حسابات الفروع.

وما كان من مديري «بوست أوفيس» الذين رفضوا الاعتراف بوجود مشاكل في البرنامج، إلا أن ألزموا مديري الفروع سداد العجز المحاسبي، مما أدى إلى إفلاس كثر منهم.

وبين عامي 1999 و2015، تمت مقاضاة نحو 700 من مديري فروع «بوست أوفيس»، مما دمّر حياة بعضهم، استناداً إلى معلومات من نظام الكمبيوتر هذا الذي ثبتته شركة «فوجيتسو».

لكن في ديسمبر 2019، خلص أحد قضاة المحكمة العليا إلى أن هذا النظام يحتوي على عدد من «الأخطاء والعيوب» وأن ثمة «خطراً كبيراً» أن يكون سبباً في عجز حسابات فروع البريد.

وفي يناير الجاري، أثار بث مسلسل تلفزيوني باسم «ميستر بيتس فرسوس ذي بوست أوفيس» («بيتس في مواجهة بوست أوفيس») يتناول معاناة مديري الفروع لتبرئة سمعتهم والحصول على تعويضات، ضجة في المملكة المتحدة.

ودفعت هذه التعويضات برئيس الوزراء ريشي سوناك إلى الإعلان عن قانون جديد ينص على «تبرئة ومنح تعويضات بشكل سريع» لمديري فروع شركة خدمات البريد «بوست أوفيس» الذين تمت محاكمتهم ظلماً بتهمة السرقة، وذلك لإصلاح ما اعتبره «أحد أكبر الأخطاء القضائية» في تاريخ البلاد.

وقالت الوزيرة كيمي بادينوك الأحد لقناة «سكاي نيوز»: «أجرينا حديثاً واتفقنا على أنه من الأفضل أن يكون لشركة «بوست أوفيس» قيادة جديدة في المستقبل»، مؤكدة بذلك إقالتها هنري ستونتون من منصبه.

وكانت هناك انتقادات شديدة لرئيسة الشركة السابقة باولا فينيلز وآخرين متهمين بالسماح بمواصلة الملاحقات القضائية بحق مديري الفروع حتى بعد اكتشاف مشاكل في البرنامج المحاسبي.

ولم يكن ستونتون الذي عُيّن في ديسمبر 2022، على رأس الشركة أثناء تثبيت برنامج «هورايزون» الذي تبين أنّ فيه عيوباً أو أثناء القضايا القانونية اللاحقة لذلك.

غير أن الوزيرة قررت، وفق قولها، «أنه نظراً لكل الصعوبات التي تواجهها شركة «بوست أوفيس»، لم يعد الأمر يقتصر على برنامج «هورايزون» بل أصبح يتعلق بنموذج العمل بأسره وكيفية تشغيله وبتنا نحتاج إلى شخص يمكنه رئاسة مجلس إدارة قادر على التعامل مع هذه الأمور بطريقة فعالة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز