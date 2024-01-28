كلباء يجدد عقدي الحمحمي وبيسا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء تجديد عقد الظهير الأيسر عبدالعزيز حمد الحمحمي حتى 2027، وعقد الإيطالي دانيال بيسا حتى 2026.
وأشار أحمد الزعابي، نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي، إلى أن مجلس شركة كرة القدم برئاسة محمد اليماحي يهدف إلى استقرار الفريق الأول، وأكد أن تجديد عقدي اللاعبين تم برغبة مشتركة من الجانبين، متمنياً التوفيق للفريق في مشواره بالدوري.
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