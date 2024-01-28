كلباء يجدد عقدي الحمحمي وبيسا

أعلنت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء تجديد عقد الظهير الأيسر عبدالعزيز حمد الحمحمي حتى 2027، وعقد الإيطالي دانيال بيسا حتى 2026.

وأشار أحمد الزعابي، نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي، إلى أن مجلس شركة كرة القدم برئاسة محمد اليماحي يهدف إلى استقرار الفريق الأول، وأكد أن تجديد عقدي اللاعبين تم برغبة مشتركة من الجانبين، متمنياً التوفيق للفريق في مشواره بالدوري.

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