«الأبيض» يخسر أمام طاجيكستان بركلات الترجيح ويودع كأس آسيا من الدور ثمن النهائي

ودع منتخبنا الوطني كأس آسيا في قطر من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب طاجيكستان 3-5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالدور ثمن النهائي بالتعادل 1-1، على ملعب استاد عبد الله بن خليفة في الريان مساء اليوم، وسط حضور جماهيري بلغ 33 ألفاً و584 مشجعاً، وأحرز هدف منتخبنا خليفة الحمادي في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل لطاجيكستان حاهادات هانونوف في الدقيقة 30، وأضاع كايو كانيدو ركلة الترجيح لمنتخبنا لنخسر المباراة، ولتصعد طاجيكستان إلى مباراتها في ربع النهائي المقررة الجمعة المقبل، وتلتقي فيها مع الفائز من مباراة العراق والأردن غداً الاثنين، في ثاني أيام الدور ثمن النهائي.

وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً، وكشف منتخبنا الوطني عن خطورة مبكرة، من خلال ركلة حرة مباشرة سددها فابيو دي ليما قوية في الدقيقة 2، وحولها حارس طاجيكستان رستم يتيموف إلى ركلة ركنية، وأجرى منتخبنا تغييراً اضطرارياً بخروج عبد الله رمضان للإصابة، ونزول عبد الله حمد في الدقيقة 16، وكاد شيرفوني ماباتشويف أن يسجل هدفاً لطاجيكستان في الدقيقة 18، عندما استلم كرة خلف المدافعين، وأنفرد ولعب الكرة لحظة خروج حارسنا خالد عيسى من مرماه، وذهبت الكرة إلى جوار قائم المرمى الخالي.

وسيطرت طاجيكستان على خط الوسط بعد التبديل مباشرة، وضغطت وشكلت خطورة على مرمانا، وتمكن قلب دفاعها حاهادات هانونوف من تسجيل هدف في الدقيقة 30، بكرة رأسية بعد كرة عرضية لعبت وسط دفاعات «الأبيض»، وأوقف الحكم المباراة 4 دقائق بعد الهدف للاطمئنان على حالة الحارس خالد عيسى، ولعبت طاجيكستان كرة عرضية خطيرة مرت من أمام الجميع في الدقيقة 36، وحولها الدفاع إلى ركلة ركنية لعبت وسددت وأمسكها خالد عيسى بشكل جيد ليؤكد سلامته.

ولعبت كرة عرضية مثالية لمنتخبنا في الدقيقة 38، وقابلها زايد سلطان بتسديدة مباشرة متوسطة القوة ذهبت بين يدي الحارس الطاجيكي، الذي خرج في توقيت مثالي للإمساك بكرة تأخر يحيى الغساني في التحرك لاستلامها خلف المدافعين في الدقيقة 41، واحتسب الحكم 7 دقائق وقتاً بدل ضائع، وضغط فيها منتخبنا بحثاً عن التعادل، والذي كاد أن يحققه منتخبنا أكثر من مرة، وكانت أبرز الفرص، ركلة ركنية لعبها فابيو على القائم الأول، وقابلها كايو بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن، وكرة فابيو العرضية وتصدى لها الحارس الطاجيكي بقبضة يده، ثم تسديدة فابيو القوية التي مرت بجوار القائم، لتبقى شباك طاجيكستان نظيفة مع نهاية الشوط الأول.

وبدأ منتخبنا الشوط الثاني بضغط هجومي، وبتغيير وحيد بخروج خالد الهاشمي ونزول عبد الله إدريس، واعتمد طاجيكستان على الهجمات المرتدة، والتمرير خلف المدافعين، وهو ما شكل خطورة كبيرة على مرمانا، وسدد إهسون بانشانبي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، وحولها خالد عيسى إلى ركلة ركنية في الدقيقة 55، وانفرد اليشر دزهاليلوف بتمريرة بين المدافعين وسدد في الدقيقة 58، وتصدى خالد عيسى بتألق لافت للكرة على مرتين، وأنقذ بدر ناصر مرمانا من كرة دزهاليلوف في الدقيقة 60، قبل أن تتخطى خط المرمى بعدما تجاوزت خالد عيسى، وأجرى منتخبنا تغييراً بخروج عبد الله حمد وزايد سلطان، ونزول علي صالح وخالد إبراهيم في الدقيقة 61.

وأضاع دزهاليلوف فرصة سهلة لتسجيل هدف ثانٍ لطاجيكستان في الدقيقة 70، عندما وصلته كرة عرضية وهو وحيد تماماً أمام مرمى «الأبيض»، وسددها بجوار القائم الأيمن، وأشرك مدربنا باولو بينتو في الدقيقة 73، ماجد راشد وأخرج يحيى نادر، ووصلت كرة إلى علي صالح داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية في الشباك الخارجية في الدقيقة 78، ورد القائم الأيسر تسديدة يحيى الغساني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، والذي قدره حكم المباراة بسبع دقائق قاتل فيها «الأبيض»، حتى نجح خليفة الحمادي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، برأسية قوية بعد ركلة حرة جانبية لعبها علي صالح.

وتصدى خالد عيسى، لرأسية قوية من طاجيكستان في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع، ليحتفظ لمنتخبنا بالتعادل، ويلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي على شوطين لفض اشتباك التعادل، ونزل علي سالمين بدلاً من طحنون الزعابي مع انطلاقة الشوط الإضافي الأول، والذي غابت فيه الفرص الحقيقية على المرمى، وتواصلت المباراة بعدها إلى الشوط الإضافي الثاني الذي انتهى بالتعادل أيضاً، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وتصدى حارس طاجيكستان لركلة الترجيح التي سددها لاعبنا كايو كانيدو، ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

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