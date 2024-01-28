غينيا تصعق غينيا الاستوائية بهدف قاتل وتتأهل لدور الثمانية بكأس الأمم

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل محمد بايو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود منتخب غينيا للفوز 1-صفر على غينيا الاستوائية والتأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.
وينتظر منتخب غينيا الفائز من مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية التي تقام في وقت لاحق اليوم
ولعب منتخب غينيا الاستوائية بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد فيدريكو بيكورو إثر تدخل عنيف على بايو مهاجم غينيا.
وأهدر إميليو نسوي، هداف البطولة حتى الآن برصيد خمسة أهداف، ركلة جزاء في الدقيقة 69 إذ ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر. وظن الجميع أن المباراة في طريقها للأشواط الإضافية، سجل بايو هدفا بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ليقود بلاده للتأهل لدور الثمانية.
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