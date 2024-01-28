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غينيا تصعق غينيا الاستوائية بهدف قاتل وتتأهل لدور الثمانية بكأس الأمم

1/28/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سجل محمد بايو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود منتخب غينيا للفوز 1-صفر على غينيا الاستوائية والتأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.

وينتظر منتخب غينيا الفائز من مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية التي تقام في وقت لاحق اليوم

ولعب منتخب غينيا الاستوائية بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد فيدريكو بيكورو إثر تدخل عنيف على بايو مهاجم غينيا.

وأهدر إميليو نسوي، هداف البطولة حتى الآن برصيد خمسة أهداف، ركلة جزاء في الدقيقة 69 إذ ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر. وظن الجميع أن المباراة في طريقها للأشواط الإضافية، سجل بايو هدفا بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ليقود بلاده للتأهل لدور الثمانية.

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