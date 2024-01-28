مكتب نتانياهو: اجتماع باريس حول الحرب في غزة كان بنّاء رغم الخلافات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن المحادثات التي أُجريت اليوم الأحد بمبادرة من قطر والولايات المتحدة ومصر بهدف إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" للإفراج عن الرهائن كانت "بناءة" لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة.

وذكر المكتب في بيان أنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة ستواصل الأطراف بحثها هذا الأسبوع في اجتماعات مشتركة إضافية".

وجاء في البيان أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد بارنيا التقيا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وقال البيان إن المحادثات أُجريت في أوروبا دون أن يحدد مكانها.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسهيل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بعد الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نحو 1200 شخص قتلوا فيما خُطف 253 في الهجوم الذي شنه مسلحو حماس. ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن إسرائيل شنت حربا للقضاء على حماس مما أدى لتدمير جزء كبير من قطاع غزة ومقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني.

وكان رئيسا جهازي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية قد التقيا في وقت سابق بمسؤولين قطريين ومصريين، مما ساعد في التوصل لهدنة قصيرة الأجل في نوفمبر شهدت إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.

ووافقت إسرائيل في المقابل على زيادة المساعدات لغزة وأطلقت سراح عشرات السجناء الفلسطينيين.









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