متظاهرون يمنعون دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

منعت تظاهرة لمطالبين بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس اليوم، شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى جنوب قطاع غزة، من العبور إلى القطاع الذي تقول الأمم المتحدة إنه على شفير كارثة.

وقالت هيئة تنسيق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات» إن نحو 200 متظاهر مرتبطين بأقارب الرهائن تجمعوا قرب معبر كرم أبو سالم، وطالبوا بعدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة إلا بعد إطلاق سراح الرهائن. وهتف المتظاهرون: «الإنسانية لأغراض إنسانية».

وتدخل المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعيش 2,4 مليون نسمة، عبر معبري رفح على الحدود مع مصر وكرم أبو سالم في جنوب إسرائيل.

وقال المتظاهر شوشي ستريكوفسكي: «لا نريد أن يدخل أي شيء إلى غزة؛ لأن كل ما يمر من مصر إلى غزة يذهب مباشرة إلى الإرهابيين، ونحن لا نريد ذلك».

وأدّى الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصاً لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجَّح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.

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