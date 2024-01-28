مقتل 3 عسكريين أمريكيين بهجوم طائرة مسيَّرة على الحدود الأردنية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون، في هجوم بطائرة مسيَّرة على قوات أمريكية متمركزة شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا، متهماً جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.
وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض اليوم: «بينما ما زلنا نجمع الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق».
وأضاف، في البيان: «سنبقي على الالتزام بمحاربة الإرهاب. وسنحاسب -بلا شك- كل أولئك المسؤولين في الوقت الذي نحدده وبالطريقة التي نختارها».
ولم يذكر بيان بايدن عدد الجنود الذين أصيبوا، لكن شبكة «سي.إن.إن» قالت إن 20 عسكرياً على الأقل أصيبوا في الهجوم.
وأعلن مسؤول أمريكي، في وقت لاحق، ارتفاع عدد أفراد الجيش الذين أصيبوا في الهجوم، موضحاً أنه يجري مراقبة نحو 34 من القوات للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ.
وهذه الخسائر البشرية هي الأولى التي تتكبدها القوات الأمريكية في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة.
اقرأ أيضاً:
الأردن ينفي وقوع هجوم ضد عسكريين أمريكيين على أراضيه
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN28012024000110011019ID1107778479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.