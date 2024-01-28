مقتل 3 عسكريين أمريكيين بهجوم طائرة مسيَّرة على الحدود الأردنية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون، في هجوم بطائرة مسيَّرة على قوات أمريكية متمركزة شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا، متهماً جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض اليوم: «بينما ما زلنا نجمع الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق».

وأضاف، في البيان: «سنبقي على الالتزام بمحاربة الإرهاب. وسنحاسب -بلا شك- كل أولئك المسؤولين في الوقت الذي نحدده وبالطريقة التي نختارها».

ولم يذكر بيان بايدن عدد الجنود الذين أصيبوا، لكن شبكة «سي.إن.إن» قالت إن 20 عسكرياً على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وأعلن مسؤول أمريكي، في وقت لاحق، ارتفاع عدد أفراد الجيش الذين أصيبوا في الهجوم، موضحاً أنه يجري مراقبة نحو 34 من القوات للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ.

وهذه الخسائر البشرية هي الأولى التي تتكبدها القوات الأمريكية في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة.

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