الأردن ينفي وقوع هجوم ضد عسكريين أمريكيين على أراضيه

نفى متحدث باسم الحكومة الأردنية وقوع هجوم استهدف عسكريين أمريكيين على أراضيه.

وأوضح وزير الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين لم يقع على أرض المملكة، مشيراً إلى أنه وقع في سوريا.

وقال المبيضين، اليوم، في تصريح للقناة التلفزيونية الأردنية، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن، لافتاً إلى أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق، أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قُتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيَّرة على قوات أمريكية متمركزة في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

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