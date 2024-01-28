الأردن ينفي وقوع هجوم ضد عسكريين أمريكيين على أراضيه

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفى متحدث باسم الحكومة الأردنية وقوع هجوم استهدف عسكريين أمريكيين على أراضيه.
وأوضح وزير الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين لم يقع على أرض المملكة، مشيراً إلى أنه وقع في سوريا.
وقال المبيضين، اليوم، في تصريح للقناة التلفزيونية الأردنية، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن، لافتاً إلى أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق، أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قُتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيَّرة على قوات أمريكية متمركزة في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.
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