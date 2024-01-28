البيت الأبيض: ملتزمون بدعم إسرائيل ولا تغيير بسياستنا

أكد البيت الأبيض أنه لا يوجد تغيير في السياسة تجاه إسرائيل، بعدما ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) أن واشنطن تدرس استخدام مبيعات الأسلحة وسيلة ضغط لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتخفيف هجومها العسكري في غزة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم: «إسرائيل من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها في مواجهة تهديد حماس، مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين، وما زلنا ملتزمين بدعم إسرائيل في حربها على حماس. فعلنا ذلك منذ السابع من أكتوبر، وسنستمر فيه. لا يوجد تغيير في سياستنا».

وذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز)، في وقت سابق، اليوم، أنه بناء على توجيهات من البيت الأبيض، تعكف وزارة الدفاع (البنتاغون) على دراسة نوع الأسلحة التي طلبتها إسرائيل، والتي يمكن استخدامها وسيلة ضغط. ونقل التقرير عن مصادر قولها إنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد في هذا الشأن.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تدرس إبطاء وتيرة شحنات الأسلحة أو تعليقها على أمل أن يؤدي ذلك إلى دفع الإسرائيليين إلى اتخاذ إجراءات مثل فتح ممرات إنسانية لتقديم مزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن الأسلحة التي ناقشت الولايات المتحدة استخدامها وسيلة ضغط تشمل قذائف مدفعية عيار 155 مليمتراً وذخائر الهجوم المباشر المشترك، وهي عبارة عن مجموعات توجيه تحول القنابل إلى ذخائر موجهة بدقة.

وأثار سقوط عدد كبير من القتلى بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة انزعاجاً دولياً. وكان الرئيس جو بايدن قد وصف، في وقت سابق، القصف الإسرائيلي بأنه «عشوائي»، دون أن تطلب واشنطن وقف إطلاق النار، قائلةً إن مثل هذا الإجراء سيفيد حركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة.

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