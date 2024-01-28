الأردن يعلن إجلاء 46 مواطناً أردنياً من غزة عبر معبر ⁧‫رفح

MENAFN - Youm7) أعلنت ⁧‫مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية،⁩ إجلاء 46 مواطناً أردنياً اليوم/الأحد/، من أصل 63 كان قد أُعلن البدء فى عملية إجلائهم من قطاع غز⁩ة إلى ⁧‫مصر⁩ عبر معبررفح أمس السبت.



وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة - فى تصريح اليوم - إنه من خلال السفارة الأردنية فى مصر تم اليوم تأمين نقل 41 مواطناً أردنياً من أصل 46 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على باخرة تابعة لشركة الجسر العربى للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.



وأوضح سفيان أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان، مشيرا إلى أن 5 أشخاص آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة، وأن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 712 شخصاً من أصل 1153 مسجلين على قوائم الوزارة.





وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية فى مصر لا يزال متواجدا حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.



وجدد سفيان الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.