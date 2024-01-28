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الأردن: الهجوم على القوات الأمريكية كان قرب حدود سوريا ولم يقع داخل حدودنا

1/28/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الأردن، اليوم الأحد، أن الهجوم الذى قتل خلاله 3 جنود أمريكيين لم يقع على الأرض الأردنية، وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضيين لوسائل إعلام محلية، إن "ميليشيات إرهابية نفذت الهجوم الذى استهدف قاعدة التنف".

وأضاف المتحدث: "القاعدة خارج حدود الأردن".

وتقع قاعدة التنف عند الحدود السورية مع الأردن والعراق، لكنها تتبع محافظة حمص السورية.

وجاءت تصريحات مبيضيين بعد إعلان واشنطن أن 3 جنود أمريكيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون، فى هجوم بطائرة مسيّرة على قوات أميركية متمركزة فى قاعدة شمال شرقى الأردن قرب حدود سوريا.

وتعرضت القواعد التى تضم قوات أمريكية فى المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.







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