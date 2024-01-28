سوريا: القضاء على 8 إرهابيين من داعش فى عملية أمنية بريف درعا

MENAFN - Youm7) أعلن مصدر ميدانى سورى، اليوم /الأحد/ القضاء على 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى من بينهم عدد من المتزعمين فى عملية مركزة بمدينة نوى بريف درعا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن الجهات المختصة والمجموعات الرديفة نفذت عملية أمنية بمدينة نوى بريف درعا ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي، وقضت على 8 إرهابيين من الصف الأول للتنظيم، عرف منهم من يسمى بـ "والى حوران" الأمير أسامة العزيزى أبو ليث الملقب (بالشايب)، ومرافقه الإرهابى عوض العويد أبو أحمد القصيبة، والإرهابى زكور من الحجر الأسود وأولاده الثلاثة.







