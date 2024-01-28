تأجيل موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية

(MENAFN
- Youm7) أجلت هيئة النيابة الإداري ، موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، وذلك لمن تحدد لهم يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، ليصبح يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير القادم، بنفس توقيت الساعة المحددة لكل متقدم.
تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية:
1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم. 2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم. 3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول. 4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة. 5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة). 6. التأكيد على الحضور لمقر رئاسة الهيئة (دون اصطحاب أي مرافق ). 7. ملحـوظــة عند وجود أي خطأ ببيانات المرشح ذاته ( الجامعة - الشعبة - النسبة - الرقم القومى الخاص بالمرشح ) يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر لتعديل البيان الخطأ قبل موعد المقابلة بأسبوع.
MENAFN28012024000132011024ID1107778442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.