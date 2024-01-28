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تأجيل موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية

1/28/2024 2:38:00 PM
(MENAFN- Youm7) أجلت هيئة النيابة الإداري ، موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، وذلك لمن تحدد لهم يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، ليصبح يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير القادم، بنفس توقيت الساعة المحددة لكل متقدم.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية:
1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم. 2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم. 3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول. 4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة. 5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة). 6. التأكيد على الحضور لمقر رئاسة الهيئة (دون اصطحاب أي مرافق ). 7. ملحـوظــة عند وجود أي خطأ ببيانات المرشح ذاته ( الجامعة - الشعبة - النسبة - الرقم القومى الخاص بالمرشح ) يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر‎‎ لتعديل البيان الخطأ قبل موعد المقابلة بأسبوع.








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