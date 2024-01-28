114 يوما من العدوان على غزة.. الاحتـلال يستهدف جنوب القطاع فيديو

(MENAFN
- Youm7) لليوم الـ114 على التوالى يستمر العـدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ومن أحدث جرائم الاحتـلال قصف منزل فى حى الزيتون بمدينة غزة، ما أدى لاستــشهاد 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات إضافة لوجود آخرين تحت الأنقاض.
جمعية الهلال الأحمر أفادت باستمرار القصف الإسرائيلى وإطلاق نار فى محيط مستشفى الأمل فى خان يونس، وأكدت على نفاد مخزون الأكسجين فى المستشفى بسبب استمرار حصار الاحتلال.
كما استهدف قصفاً مدفعياً إسرائيلياً محيط المستشفى الأوروبى قرب مدينة خان يونس فى جنوب قطاع غزة وتوغلت دبابات إسرائيلية شرق حى الفخارى فى خان يونس وأطلقت القذائف صوب محيطى المستشفى الأوروبى وخيام النازحين"
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن غارات إسرائيلية قتلت عدداً غير محدد من الأشخاص وأصابت آخرين فى مدينة خان يونس ومناطق أخرى جنوب مدينة غزة وغربها.
المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان قال أن جيش الاحتلال يوسع نطاق التهجير فى محافظة خان يونس جنوبى قطاع غزة بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل.
أضاف المرصد: "وثقنا نحو نصف مليون شخص فى خان يونس تتضمنهم أوامر الإخلاء الجديدة لجيش الاحتلال بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات وثلاث عيادات صحية.
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