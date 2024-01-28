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114 يوما من العدوان على غزة.. الاحتـلال يستهدف جنوب القطاع فيديو

1/28/2024 2:37:59 PM
(MENAFN- Youm7) لليوم الـ114 على التوالى يستمر العـدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ومن أحدث جرائم الاحتـلال قصف منزل فى حى الزيتون بمدينة غزة، ما أدى لاستــشهاد 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات إضافة لوجود آخرين تحت الأنقاض.


جمعية الهلال الأحمر أفادت باستمرار القصف الإسرائيلى وإطلاق نار فى محيط مستشفى الأمل فى خان يونس، وأكدت على نفاد مخزون الأكسجين فى المستشفى بسبب استمرار حصار الاحتلال.

كما استهدف قصفاً مدفعياً إسرائيلياً محيط المستشفى الأوروبى قرب مدينة خان يونس فى جنوب قطاع غزة وتوغلت دبابات إسرائيلية شرق حى الفخارى فى خان يونس وأطلقت القذائف صوب محيطى المستشفى الأوروبى وخيام النازحين"

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن غارات إسرائيلية قتلت عدداً غير محدد من الأشخاص وأصابت آخرين فى مدينة خان يونس ومناطق أخرى جنوب مدينة غزة وغربها.

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان قال أن جيش الاحتلال يوسع نطاق التهجير فى محافظة خان يونس جنوبى قطاع غزة بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل.

أضاف المرصد: "وثقنا نحو نصف مليون شخص فى خان يونس تتضمنهم أوامر الإخلاء الجديدة لجيش الاحتلال بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات وثلاث عيادات صحية.








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