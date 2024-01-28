البيت الأبيض ردا على شبكة NBC: لا تغيير فى السياسة تجاه إسرائيل

MENAFN - Youm7) أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأحد، أنه لا تغيير فى السياسة تجاه إسرائيل، وذلك ردا على ما نشرته شبكة NBC، والذى جاء فيه أن الإدارة الأمريكية تدرس تباطؤ عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل كوسيلة للضغط لتبنى السياسة الأمريكية.





وذكرت شبكة الأخبار الأمريكية

NBC، مساء اليوم الأحد، أن البيت الأبيض يدرس تقليل معدل نقل الذخيرة إلى إسرائيل من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.





ووفقا للشبكة فإن الهدف من وراء تلك الخطوة أيضا هو

الضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار وخطط واشنطن لليوم التالى للحرب فى قطاع غزة.





وتحدثت الصحيفة مع ثلاثة مسؤولين داخل إدارة بايدن، ومسؤول كبير سابق فى إدارة سابقة، وقالوا جميعا إن نقاشا يجرى فى دائرة الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن الحد من توريد الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.



