الكرملين: لا خطط لعقد اجتماع بين رئيس روسيا ومدير وكالة الطاقة الذرية الدولية

(MENAFN
- Youm7) نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم /الأحد/، التخطيط لعقد اجتماع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، على خلفية زيارته جروسى فى المستقبل القريب لروسيا.
وأوضح بيسكوف ردا على سؤال حول اجتماع بوتين وجروسى -وفقا لما نقلته وكالة انباء (تاس) الروسية- "لا يوجد مخطط بشأن اجتماع الرئيس بوتين بمدير وكالة الطاقة الذرية الدولية جروسى".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، فى وقت سابق اليوم، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، يعتزم زيارة موسكو لإجراء مشاورات بين الإدارات المعنية، وتفقد محطة زابوروجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا والتى تسيطر عليها القوات الروسية، مضيفة: "جروسى يعتزم بالفعل زيارة روسيا فى المستقبل القريب، لمواصلة تنسيق تفاعلنا مع الوكالة".
وقالت مستشار المدير العام لشركة "روس إنرجو آتوم" الروسية، رينات كارشا، بأن زيارة جروسى إلى المحطة النووية يمكن أن تكون خلال الأيام العشرة الأولى من فبراير المقبل.
وفى سياق آخر، أعلنت الدفاع الروسية اليوم /الأحد/، صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية فى منطقة دونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 330 عسكريا و9 قطع من المعدات العسكرية، مضيفة أن الجيش الأوكرانى فقد دبابة وعربتى مشاة قتالية و4 شاحنات صغيرة ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "جفوزديكا" ومحطة للحرب الإلكترونية.
وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن قواتها أسقطت ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس"، ودمرت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (أوراجان)، إلى جانب 28 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت وكالة /تاس/ الروسية عن بيان صدر عن الوزارة، جاء فيه "أسقطنا 28 طائرة مسيرة أوكرانية، وثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس"، إلى جانب تدمير أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (أوراجان) خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف البيان أن القوات الروسية قصفت مستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية فى منطقتى دنيبروبيتروفسك وزابوروجيا.
وقالت الوزارة، فى بيانها، إن "القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات بدون طيار الهجومية التابعة للمجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات الذخيرة والوقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكرانى فى منطقتى دنيبروبيتروفسك وزابوروجيا".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان، تم استهداف 118 وحدة مدفعية فى مواقع إطلاق النار وقوة بشرية وعتاد عسكرى فى 137 منطقة.
MENAFN28012024000132011024ID1107778438
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.