الكرملين: لا خطط لعقد اجتماع بين رئيس روسيا ومدير وكالة الطاقة الذرية الدولية

MENAFN - Youm7) نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم /الأحد/، التخطيط لعقد اجتماع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، على خلفية زيارته جروسى فى المستقبل القريب لروسيا.

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال حول اجتماع بوتين وجروسى -وفقا لما نقلته وكالة انباء (تاس) الروسية- "لا يوجد مخطط بشأن اجتماع الرئيس بوتين بمدير وكالة الطاقة الذرية الدولية جروسى".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، فى وقت سابق اليوم، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، يعتزم زيارة موسكو لإجراء مشاورات بين الإدارات المعنية، وتفقد محطة زابوروجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا والتى تسيطر عليها القوات الروسية، مضيفة: "جروسى يعتزم بالفعل زيارة روسيا فى المستقبل القريب، لمواصلة تنسيق تفاعلنا مع الوكالة".

وقالت مستشار المدير العام لشركة "روس إنرجو آتوم" الروسية، رينات كارشا، بأن زيارة جروسى إلى المحطة النووية يمكن أن تكون خلال الأيام العشرة الأولى من فبراير المقبل.

وفى سياق آخر، أعلنت الدفاع الروسية اليوم /الأحد/، صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية فى منطقة دونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 330 عسكريا و9 قطع من المعدات العسكرية، مضيفة أن الجيش الأوكرانى فقد دبابة وعربتى مشاة قتالية و4 شاحنات صغيرة ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "جفوزديكا" ومحطة للحرب الإلكترونية.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن قواتها أسقطت ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس"، ودمرت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (أوراجان)، إلى جانب 28 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة /تاس/ الروسية عن بيان صدر عن الوزارة، جاء فيه "أسقطنا 28 طائرة مسيرة أوكرانية، وثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس"، إلى جانب تدمير أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (أوراجان) خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية قصفت مستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية فى منطقتى دنيبروبيتروفسك وزابوروجيا.

وقالت الوزارة، فى بيانها، إن "القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات بدون طيار الهجومية التابعة للمجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات الذخيرة والوقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكرانى فى منطقتى دنيبروبيتروفسك وزابوروجيا".

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان، تم استهداف 118 وحدة مدفعية فى مواقع إطلاق النار وقوة بشرية وعتاد عسكرى فى 137 منطقة.