ارتفاع عدد مصابى جنود الجيش الأمريكى فى هجوم على قاعدة شمال الأردن إلى 25

(MENAFN
- Youm7) قتل 3 جنود أمريكيين وارتفع عدد المصابين إلى 25 ، فى هجوم على قاعدة شمال شرقى الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأحد.
وقالت الوزارة إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة، وقال مسئول أمريكى فى وقت لاحق إن عدد المصابين يرتفع من دون أن يحدده، مؤكدا أنه "يجرى فحص 34 عسكريا أمريكيا من احتمال إصابات فى المخ" بعد الهجوم.
وكشفت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن المسيّرة التى استهدفت الموقع العسكرى "يبدو أنها أطلقت من سوريا".
وقال مسئول فى البنتاجون لـ"سكاى نيوز"، إن واشنطن تحمّل الميليشيات الإيرانية مسؤولية الهجوم على القوات الأميركية فى الأردن.
وأضاف: "نعتبر ما تعرضت له قواتنا فى الأردن تصعيدا خطيرا، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على ما تعرض له الجنود الأميركيون.
وهناك 2900 جندى أمريكى فى قواعد عسكرية فى الأردن، وفق البنتاجون.
وتعرضت القواعد التى تضم قوات أمريكية فى المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.
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