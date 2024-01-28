ارتفاع عدد مصابى جنود الجيش الأمريكى فى هجوم على قاعدة شمال الأردن إلى 25

MENAFN - Youm7) قتل 3 جنود أمريكيين وارتفع عدد المصابين إلى 25 ، فى هجوم على قاعدة شمال شرقى الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأحد.

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة، وقال مسئول أمريكى فى وقت لاحق إن عدد المصابين يرتفع من دون أن يحدده، مؤكدا أنه "يجرى فحص 34 عسكريا أمريكيا من احتمال إصابات فى المخ" بعد الهجوم.

وكشفت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن المسيّرة التى استهدفت الموقع العسكرى "يبدو أنها أطلقت من سوريا".

وقال مسئول فى البنتاجون لـ"سكاى نيوز"، إن واشنطن تحمّل الميليشيات الإيرانية مسؤولية الهجوم على القوات الأميركية فى الأردن.

وأضاف: "نعتبر ما تعرضت له قواتنا فى الأردن تصعيدا خطيرا، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على ما تعرض له الجنود الأميركيون.

وهناك 2900 جندى أمريكى فى قواعد عسكرية فى الأردن، وفق البنتاجون.

وتعرضت القواعد التى تضم قوات أمريكية فى المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.