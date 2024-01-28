قائد سابق لقوات الناتو: روسيا وأوكرانيا يعقدان مفاوضات بعد الانتخابات الأمريكية

(MENAFN
- Youm7) توقع القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسى (الناتو) جيمس ستافريديس، اليوم /الأحد/، أن هناك فرصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا عقب الانتخابات الأمريكية أو بحلول نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن الجانبين مرهقان من الحرب الجارية بينهما.
وقال ستافريديس -فى تصريحات إعلامية- "أعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام ربما بعد الانتخابات الأمريكية، ستتاح الفرصة للمفاوضات المحتملة"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وأضاف ستافريديس أنه على الرغم من التحديات التى يواجهها الجانبان، فإن أوكرانيا وروسيا تتلقيان مساعدات من مصادر خارجية، لكن من المرجح أن تؤجلا أى اتفاق محتمل.
وأعرب القائد السابق لقوات الناتو عن اعتقاده أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستنتهى مثل الحرب الكورية؛ مما يعنى أن روسيا ستظل على الأرجح تسيطر على جزء من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم والجسر البرى إليها.
وأضاف: "من ناحية أخرى، أرى أوكرانيا تنضم إلى حلف الناتو، أعتقد أن الخطوط العريضة لهذه الصفقة ربما تصير أوضح مع مرور هذا العام".
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