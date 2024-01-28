قائد سابق لقوات الناتو: روسيا وأوكرانيا يعقدان مفاوضات بعد الانتخابات الأمريكية

MENAFN - Youm7) توقع القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسى (الناتو) جيمس ستافريديس، اليوم /الأحد/، أن هناك فرصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا عقب الانتخابات الأمريكية أو بحلول نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن الجانبين مرهقان من الحرب الجارية بينهما.

وقال ستافريديس -فى تصريحات إعلامية- "أعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام ربما بعد الانتخابات الأمريكية، ستتاح الفرصة للمفاوضات المحتملة"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.



وأضاف ستافريديس أنه على الرغم من التحديات التى يواجهها الجانبان، فإن أوكرانيا وروسيا تتلقيان مساعدات من مصادر خارجية، لكن من المرجح أن تؤجلا أى اتفاق محتمل.

وأعرب القائد السابق لقوات الناتو عن اعتقاده أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستنتهى مثل الحرب الكورية؛ مما يعنى أن روسيا ستظل على الأرجح تسيطر على جزء من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم والجسر البرى إليها.



وأضاف: "من ناحية أخرى، أرى أوكرانيا تنضم إلى حلف الناتو، أعتقد أن الخطوط العريضة لهذه الصفقة ربما تصير أوضح مع مرور هذا العام".



