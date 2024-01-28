شيكابالا يحصد جائزتى أفضل لاعب وهداف بطولة كأس دبى للتحدى

MENAFN - Youm7) حصد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزتي أفضل لاعب بطولة كأس دبي للتحدي وهداف البطولة.وتسلم "شيكابالا" الجائزتين من اللجنة المنظمة للبطولة عقب انتهاء المباراة النهائية أمام أهلي جدة السعودي والتي أقيمت على ستاد آل مكتوم بدبي.وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.

بدأ الزمالك المباراة بضغط وتماسك دفاعى، وظهر سامسون أكينولا بأداء مميز، وكاد أن يسجل هدفًا بعدما ضغط على دفاع الفريق السعودى.

وفى الدقيقة 31 نجح

محمود شيكابالا

فى افتتاح أهداف المباراة وتسجيل التقدم لفريقه بعد مراوغة ناجحة لدفاع أهلى جدة، لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وفى نهاية الشوط الأول تعرض محمود الونش لكدمة فى الركبة بعدما تدخل لقطع كرة خطيرة، واصطدم به مصطفى الزنارى من الخلف، ليغادر الملعب ليتلقى العلاج، ودخل محمود علاء بدلاً منه.

مع بداية الشوط الثانى سجل يوسف أوباما الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 46 بعد بينية سحرية من سامسون أكينولا، وشهدت الدقيقة 54 مشادة بين لاعبى الفريقين، بعدما تدخل محمود علاء على علي مجرشي لينهض اللاعب ويعتدى بالضرب "ضربه بالرأس" على نبيل دونجا، ويشهر له الحكم البطاقة الحمراء.

وفى الدقيقة 86 سجل عمار ياسر لاعب الزمالك الهدف الثالث لفريقه فى شباك أهلى جدة السعودى، لتصبح النتيجة 3 / 0 للفارس الأبيض ويتوج بكأس دبى للتحدى.



