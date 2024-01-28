شيكابالا يحصد جائزتى أفضل لاعب وهداف بطولة كأس دبى للتحدى

(MENAFN
- Youm7) حصد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزتي أفضل لاعب بطولة كأس دبي للتحدي وهداف البطولة.
وتسلم "شيكابالا" الجائزتين من اللجنة المنظمة للبطولة عقب انتهاء المباراة النهائية أمام أهلي جدة السعودي والتي أقيمت على ستاد آل مكتوم بدبي.
وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.
سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.
بدأ الزمالك المباراة بضغط وتماسك دفاعى، وظهر سامسون أكينولا بأداء مميز، وكاد أن يسجل هدفًا بعدما ضغط على دفاع الفريق السعودى.
وفى الدقيقة 31 نجح
محمود شيكابالا
فى افتتاح أهداف المباراة وتسجيل التقدم لفريقه بعد مراوغة ناجحة لدفاع أهلى جدة، لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.
وفى نهاية الشوط الأول تعرض محمود الونش لكدمة فى الركبة بعدما تدخل لقطع كرة خطيرة، واصطدم به مصطفى الزنارى من الخلف، ليغادر الملعب ليتلقى العلاج، ودخل محمود علاء بدلاً منه.
مع بداية الشوط الثانى سجل يوسف أوباما الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 46 بعد بينية سحرية من سامسون أكينولا، وشهدت الدقيقة 54 مشادة بين لاعبى الفريقين، بعدما تدخل محمود علاء على علي مجرشي لينهض اللاعب ويعتدى بالضرب "ضربه بالرأس" على نبيل دونجا، ويشهر له الحكم البطاقة الحمراء.
وفى الدقيقة 86 سجل عمار ياسر لاعب الزمالك الهدف الثالث لفريقه فى شباك أهلى جدة السعودى، لتصبح النتيجة 3 / 0 للفارس الأبيض ويتوج بكأس دبى للتحدى.
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