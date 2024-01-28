حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 / 1 / 2024

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها اقتراب الأهلي من ضم محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





التشكيل الرسمى.. أبو جبل والننى وزيزو وتريزيجيه يقودون منتخب مصر أمام الكونغو

أعلن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى يخوض به مباراة الكونغو الديمقراطية بعد قليل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.





الزمالك يكشف حجم إصابة "الونش" فى مباراة الأهلى السعودى

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، تعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة أهلي جدة بكأس دبي للتحدي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة للاطمئنان عليه.





جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين فى استاد آل مكتوم بالتتويج بكأس دبى للتحدى

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد آل مكتوم بعد الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي عقب التغلب على أهلي جدة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.





طه طارق يضيف الميدالية الخامسة لمصر فى بطولة البريميرليج للكاراتيه

حقق طه طارق لاعب المنتخب المصري للكاراتيه، الميدالية الذهبية، في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.

وتوج طه طارق بالميدالية الذهبية عقب هزيمة بطل البوسنة والهرسك بنتيجة“3/1“ في منافسات كوميتيه رجال +84 ك.





أحمد ياسين يعود لصفوف البنك الأهلى فى الميركاتو الشتوى

عاد أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى والمعار إلى فريق الاتحاد السكندرى مرة أخرى لفريقه وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".





الزمالك يهزم أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

فاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية.





رجال الطائرة يهزمون كينيا 3 / 0 ويتأهلون لدورة الألعاب الأفريقية

فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره الكينى بنتيجة 3/0 فى ختام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والتى تستضيفها مصر للرجال والسيدات ليحصد الذهبية ويتأهل إلى الدورة الأفريقية مارس المقبل بأكرا.





مصطفى شوبير سبب تعطل انضمام محمد بسام إلى الأهلى

تعثرت صفقة انضمام محمد بسام حارس مرمى سيراميكا إلى النادي الأهلي، بسبب مطالب نادي سيراميكا نظير الموافقة على التخلي عن حارسه الأساسي، وانتقاله إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما قدم عرضا رسميا لتتعاقد معه.





مودرن فيوتشر ينفى تفاوض الزمالك على ضم أحمد عاطف

نفى مسئولو نادى مودرن فيوتشر أنباء تفاوض مسئولي نادى الزمالك على ضم أحمد عاطف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





الأهلي راحة 48 ساعة بعد انتهاء معسكر الإمارات

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة اليوم الأحد وغدًا الإثنين بعد العودة من الإمارات عقب انتهاء المعسكر الإعدادي الذي خاضه الفريق الأحمر في مدينة عجمان.





علاء ميهوب: تعاقد مودرن فيوتشر مع حسام حسن بداية لتحقيق الإنجازات

صرح علاء ميهوب، المدير الرياضى لنادى مودرن فيوتشر، بأن التعاقد مع حسام حسن لتولى القيادة للفريق الفترة المقبلة تعد بداية لتحقيق الإنجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة.





الأهلي يتوصل لاتفاق مع البنك لاستعارة أبو جبل لنهاية الموسم

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع نظرائهم في البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.





شيكابالا يتنازل عن شارة "الكابتن" لعبد الشافى فى نهائى كأس التحدي

يرتدى محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شارة قيادة الأبيض في مباراة أهلي جدة السعودي بنهائي كأس دبي للتحدي

بين الفريقين، المقامة على ستاد آل مكتوم.



