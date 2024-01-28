محمود الزنفلى يعود للبنك الأهلى لتعويض رحيل أبو جبل

يأتي قرار عودة محمود الزنفلى إلى البنك الأهلى عقب التألق بشكل كبير في مباريات الداخلية في بداية الموسم والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الحارس.

وتوصل مسئولو الأهلي لإتفاق مبدئي مع نظرائهم في البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض غياب محمد الشناوي الذي سيغيب ثلاثة أشهر بسبب معاناته من خلع في الكتف.

ونجح

البنك الأهلى

خلال فترة الانتقالات الشتوية في ضم 6 صفقات حتى الآن وهم محمد عبد الغني مدافع الزمالك وأحمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد وعبد العزيز السيد مدافع فريق الداخلية والفلسطيني موسى فيراوى لاعب منتخب فلسطين وثنائى أفريقى من مواليد 2003 و2005 من مركزى الجناح والمهاجم وقيدهم تحت السن.

ويستعد البنك الأهلى حاليًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile" حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر بجدول تريتب المسابقة برصيد 9 نقاط.



