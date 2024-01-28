محمود الزنفلى يعود للبنك الأهلى لتعويض رحيل أبو جبل

(MENAFN
- Youm7) عاد محمود الزنفلى حارس مرمى الداخلية إلى
البنك الأهلى مرة أخرى لتعويض رحيل محمد أبو جبل الذى وقع للأهلى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
يأتي قرار عودة محمود الزنفلى إلى البنك الأهلى عقب التألق بشكل كبير في مباريات الداخلية في بداية الموسم والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الحارس.
وتوصل مسئولو الأهلي لإتفاق مبدئي مع نظرائهم في البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
ويرغب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض غياب محمد الشناوي الذي سيغيب ثلاثة أشهر بسبب معاناته من خلع في الكتف.
ونجح
البنك الأهلى
خلال فترة الانتقالات الشتوية في ضم 6 صفقات حتى الآن وهم محمد عبد الغني مدافع الزمالك وأحمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد وعبد العزيز السيد مدافع فريق الداخلية والفلسطيني موسى فيراوى لاعب منتخب فلسطين وثنائى أفريقى من مواليد 2003 و2005 من مركزى الجناح والمهاجم وقيدهم تحت السن.
ويستعد البنك الأهلى حاليًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى
Nile" حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر بجدول تريتب المسابقة برصيد 9 نقاط.
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