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الدوري الإسباني: (جيرونا) يهزم (سيلتا) بهدف ويستعيد الصدارة

1/28/2024 2:37:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 1 (كونا) -- استعاد (جيرونا) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على (سيلتا) بهدف نظيف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 22 من المسابقة المحلية.
وسجل بورتو هدف الفوز ل (جيرونا) في الدقيقة 20 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (بالايدوس) ليحصد فريقه النقاط الثلاث ويستعيد صدارة الترتيب.
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (سيلتا) عند 17 نقطة في المركز 16 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) على (لاس بالماس) بهدفين لهدف فيما سقط (برشلونة) الثالث بالترتيب أمام (فياريال) بثلاثة أهداف لخمسة في حين يلعب (أتلتيكو مدريد) الرابع ضد (فالنسيا) في وقت لاحق الليلة. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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