الدوري الإسباني: (جيرونا) يهزم (سيلتا) بهدف ويستعيد الصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 1 (كونا) -- استعاد (جيرونا) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على (سيلتا) بهدف نظيف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 22 من المسابقة المحلية.
وسجل بورتو هدف الفوز ل (جيرونا) في الدقيقة 20 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (بالايدوس) ليحصد فريقه النقاط الثلاث ويستعيد صدارة الترتيب.
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (سيلتا) عند 17 نقطة في المركز 16 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) على (لاس بالماس) بهدفين لهدف فيما سقط (برشلونة) الثالث بالترتيب أمام (فياريال) بثلاثة أهداف لخمسة في حين يلعب (أتلتيكو مدريد) الرابع ضد (فالنسيا) في وقت لاحق الليلة. (النهاية)
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