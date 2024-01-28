مصر: إقامة مؤتمر (إيجبس 2024) في فبراير المقبل لجذب استثمارات لقطاع الطاقة المتجددة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا اليوم الأحد إقامة مؤتمر مصر للطاقة (إيجبس 2024) في نسخته السابعة في الفترة من 19 حتى 21 فبراير المقبل من أجل جذب استثمارات خارجية لقطاع الطاقة المصري لاسيما الطاقة المتجددة.
وأكد الملا في مؤتمر صحفي أن الهدف من المؤتمر هو "بعث رسالة طمأنة إيجابية للمستثمرين الاجانب بأهمية الاستثمار في قطاع الطاقة المصري" مضيفا ان الدورة الجديدة للمؤتمر ستكون مغايرة للدورات السابقة إذ سيتحول من منصة للنفط إلى "منصة شاملة لصناعة الطاقة".
وكشف عن المجالات التي ستعمل عليها المنصة التي يأتي في مقدمتها الانتقال الطاقوي وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز وإنتاج الهيدروجين.
وأوضح الملا أن هذا التحول الإيجابي الذي يشهده المؤتمر يأتي مواكبا للاهتمام العالمي الكبير بالانتقال الطاقوي وخفض الانبعاثات لاسيما مع تنظيم بلاده بنجاح لقمة المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) والالتزامات والخطط القومية لمصر في هذه المجالات وبروز أهمية تكامل عناصر الطاقة في منظومة واحدة.
وتوقع الملا أن يحظى المؤتمر هذا العام بعد تحوله إلى "منصة للطاقة" باقبال كبير من الشركات العالمية المعنية بالطاقة وتحدياتها وحلولها وكذلك من المستثمرين من داخل مصر وخارجها.
وكشف الوزير عن مسارات تعمل مصر عليها خصوصا في مجال خفض الانبعاثات من إنتاج البترول والغاز والعمليات الصناعية والتحويلية لقطاع البترول وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
وأضاف "عملنا على هذا الامر من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وأسسنا إدارات معنية بها في كل الشركات وترجمنا استراتيجية عملها إلى مشروعات ناجعة لخفض الانبعاثات واسترجاع الحرارة والاستفادة من غازات الشعلة ولها مردود إيجابي".
واعتبر الملا أن مستقبل صناعة الهيدروجين في مصر "واعد" لتوفر كافة المقومات وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط الدول المنتجة والمستهلكة ووفرة الهيدروجين واستخدامه في صناعات البتروكيماويات والتكرير.
وقال ان مؤتمر (إيجبس 24) يمثل نافذة عالمية لعرض الفرص والخطط الاستثمارية في قطاع الطاقة المصري في السنوات المقبلة والمساعي لتحقيق الانتقال الطاقوي وخفض الانبعاثات.
من جانبه قال الرئيس التنفيذى لشركة (دي أم جي) المنظمة للمؤتمر كريستوفر هدسون ان (إيجبس 2024) يبنى على إرثه السنوي للتعاون الدولي لاستعراض تكنولوجيات متطورة وأنظمة حيوية لتحقيق الانتقال الطاقوي العالمي.
وأضاف هدسون أن (إيجبس 2024) سيقدم آخر الإبداعات والتكنولوجيات التي تحرك صناعة الطاقة من اجل الوصول الى مستقبل (صفر) انبعاثات.
واوضح انه من المنتظر أن يقوم (إيجبس 2024) بجمع المعنيين الرئيسيين بالأمر ليلعبوا دورا مهما في المشروعات المستقبلية بالمنطقة.
وأكد ان عقد مؤتمرات (إيجبس) يهدف لاستكشاف المبادرات الجماعية الخاصة بتنمية الطاقة في مصر وإفريقيا والبحر المتوسط لتسريع الالتزامات بهدف تحقيق نظام بيئي مسؤول وآمن.
وأضاف أن مؤتمر (إيجبس 2024) سيمثل القيادة الفكرية المؤثرة حول تسريع الانتقال إلى إنتاج الطاقة المستدامة مع التركيز على استراتيجيات إزالة الكربون وخفض غاز الميثان.
ويشارك في (إيجبس 2024) وزراء الطاقة والبترول في عدد من الدول والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية للطاقة والبترول وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن في مقدمة هذه المنظمات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومنتدى غاز شرق المتوسط ومرصد الطاقة للمتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجي البترول الأفارقة ومفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي ومدير الطاقة بالمفوضية الأوروبية.
وبحسب المنظمين للمؤتمر فانه من المتوقع حضور ومشاركة نحو 35 ألف مشارك من أكثر من 120 دولة وأكثر من 40 شركة وطنية ودولية للطاقة والبترول و300 متحدث في أكثر من 80 جلسة و2200 من أعضاء الوفود.
ويضم المعرض أكثر من 450 شركة عارضة و 12 جناحا للدول تشمل دولة الإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وإسبانيا والصين وقبرص وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا ورومانيا التي تشارك لأول مرة. (النهاية)
م م / ر س
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