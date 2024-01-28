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مصر: إقامة مؤتمر (إيجبس 2024) في فبراير المقبل لجذب استثمارات لقطاع الطاقة المتجددة

1/28/2024 2:37:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا اليوم الأحد إقامة مؤتمر مصر للطاقة (إيجبس 2024) في نسخته السابعة في الفترة من 19 حتى 21 فبراير المقبل من أجل جذب استثمارات خارجية لقطاع الطاقة المصري لاسيما الطاقة المتجددة.
وأكد الملا في مؤتمر صحفي أن الهدف من المؤتمر هو "بعث رسالة طمأنة إيجابية للمستثمرين الاجانب بأهمية الاستثمار في قطاع الطاقة المصري" مضيفا ان الدورة الجديدة للمؤتمر ستكون مغايرة للدورات السابقة إذ سيتحول من منصة للنفط إلى "منصة شاملة لصناعة الطاقة".
وكشف عن المجالات التي ستعمل عليها المنصة التي يأتي في مقدمتها الانتقال الطاقوي وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز وإنتاج الهيدروجين.
وأوضح الملا أن هذا التحول الإيجابي الذي يشهده المؤتمر يأتي مواكبا للاهتمام العالمي الكبير بالانتقال الطاقوي وخفض الانبعاثات لاسيما مع تنظيم بلاده بنجاح لقمة المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) والالتزامات والخطط القومية لمصر في هذه المجالات وبروز أهمية تكامل عناصر الطاقة في منظومة واحدة.
وتوقع الملا أن يحظى المؤتمر هذا العام بعد تحوله إلى "منصة للطاقة" باقبال كبير من الشركات العالمية المعنية بالطاقة وتحدياتها وحلولها وكذلك من المستثمرين من داخل مصر وخارجها.
وكشف الوزير عن مسارات تعمل مصر عليها خصوصا في مجال خفض الانبعاثات من إنتاج البترول والغاز والعمليات الصناعية والتحويلية لقطاع البترول وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
وأضاف "عملنا على هذا الامر من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وأسسنا إدارات معنية بها في كل الشركات وترجمنا استراتيجية عملها إلى مشروعات ناجعة لخفض الانبعاثات واسترجاع الحرارة والاستفادة من غازات الشعلة ولها مردود إيجابي".
واعتبر الملا أن مستقبل صناعة الهيدروجين في مصر "واعد" لتوفر كافة المقومات وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط الدول المنتجة والمستهلكة ووفرة الهيدروجين واستخدامه في صناعات البتروكيماويات والتكرير.
وقال ان مؤتمر (إيجبس 24) يمثل نافذة عالمية لعرض الفرص والخطط الاستثمارية في قطاع الطاقة المصري في السنوات المقبلة والمساعي لتحقيق الانتقال الطاقوي وخفض الانبعاثات.
من جانبه قال الرئيس التنفيذى لشركة (دي أم جي) المنظمة للمؤتمر كريستوفر هدسون ان (إيجبس 2024) يبنى على إرثه السنوي للتعاون الدولي لاستعراض تكنولوجيات متطورة وأنظمة حيوية لتحقيق الانتقال الطاقوي العالمي.
وأضاف هدسون أن (إيجبس 2024) سيقدم آخر الإبداعات والتكنولوجيات التي تحرك صناعة الطاقة من اجل الوصول الى مستقبل (صفر) انبعاثات.
واوضح انه من المنتظر أن يقوم (إيجبس 2024) بجمع المعنيين الرئيسيين بالأمر ليلعبوا دورا مهما في المشروعات المستقبلية بالمنطقة.
وأكد ان عقد مؤتمرات (إيجبس) يهدف لاستكشاف المبادرات الجماعية الخاصة بتنمية الطاقة في مصر وإفريقيا والبحر المتوسط لتسريع الالتزامات بهدف تحقيق نظام بيئي مسؤول وآمن.
وأضاف أن مؤتمر (إيجبس 2024) سيمثل القيادة الفكرية المؤثرة حول تسريع الانتقال إلى إنتاج الطاقة المستدامة مع التركيز على استراتيجيات إزالة الكربون وخفض غاز الميثان.
ويشارك في (إيجبس 2024) وزراء الطاقة والبترول في عدد من الدول والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية للطاقة والبترول وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن في مقدمة هذه المنظمات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومنتدى غاز شرق المتوسط ومرصد الطاقة للمتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجي البترول الأفارقة ومفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي ومدير الطاقة بالمفوضية الأوروبية.
وبحسب المنظمين للمؤتمر فانه من المتوقع حضور ومشاركة نحو 35 ألف مشارك من أكثر من 120 دولة وأكثر من 40 شركة وطنية ودولية للطاقة والبترول و300 متحدث في أكثر من 80 جلسة و2200 من أعضاء الوفود.
ويضم المعرض أكثر من 450 شركة عارضة و 12 جناحا للدول تشمل دولة الإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وإسبانيا والصين وقبرص وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا ورومانيا التي تشارك لأول مرة. (النهاية)

م م / ر س




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