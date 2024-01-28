الرئيس الجزائري يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز ظروفه الصعبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك بين الرئيس الجزائري ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان عقب مباحثات ثنائية بينهما بمقر الرئاسة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأخير للجزائر والتي تستمر ليومين.
وقال تبون إن "بلاده كانت ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي" مشيدا "بالعلاقات المتجذرة التي تجمع الجزائر والسودان".
وأوضح أن "الكلمة الاولى والأخيرة تعود دوما الى الشعب السوداني بكل مكوناته وأن السودان سيتجاوز هذه المحنة".
وأشار إلى "تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان إزاء العديد من القضايا والمسائل الاقليمية والدولية" مشيدا بموقف السودان "الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي".
وأكد تبون أن "الجزائر ستعمل خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي على نصرة القضايا العادلة في القارة الأفريقية والعالم والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باتت تشكل خطرا على استقرار الدول وطمأنينة الشعوب".
من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن "سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو اقليمية".
وأضاف أن "الجزائر تدعم دوما السودان وأن الشعب الجزائري لديه تاريخ عريق في الوطنية وفي نصرة القضايا العادلة".
ومنذ 15 إبريل من العام الماضي اندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه آلاف المدنيين وشرد أكثر من ثمانية ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة.(النهاية)
م ر / م ع ح ع
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