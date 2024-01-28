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الرئيس الجزائري يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز ظروفه الصعبة

1/28/2024 2:37:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك بين الرئيس الجزائري ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان عقب مباحثات ثنائية بينهما بمقر الرئاسة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأخير للجزائر والتي تستمر ليومين.
وقال تبون إن "بلاده كانت ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي" مشيدا "بالعلاقات المتجذرة التي تجمع الجزائر والسودان".
وأوضح أن "الكلمة الاولى والأخيرة تعود دوما الى الشعب السوداني بكل مكوناته وأن السودان سيتجاوز هذه المحنة".
وأشار إلى "تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان إزاء العديد من القضايا والمسائل الاقليمية والدولية" مشيدا بموقف السودان "الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي".
وأكد تبون أن "الجزائر ستعمل خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي على نصرة القضايا العادلة في القارة الأفريقية والعالم والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باتت تشكل خطرا على استقرار الدول وطمأنينة الشعوب".
من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن "سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو اقليمية".
وأضاف أن "الجزائر تدعم دوما السودان وأن الشعب الجزائري لديه تاريخ عريق في الوطنية وفي نصرة القضايا العادلة".
ومنذ 15 إبريل من العام الماضي اندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه آلاف المدنيين وشرد أكثر من ثمانية ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة.(النهاية)

م ر / م ع ح ع




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