معرض (فيتور 2024) السياحي يختتم فعالياته في إسبانيا بمشاركة كبيرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 1 (كونا) -- اختتمت في إسبانيا اليوم الأحد فعاليات المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2024) في نسخته ال44 بمشاركة 250 ألف شخص من 152 دولة على مدار خمسة أيام بزيادة قدرها 7ر13 في المئة مقارنة بنسخة العام الماضي.
وقالت الجهة المنظمة للمعرض على موقعها الالكتروني الرسمي إن النسخة ال 44 من المعرض التي انطلقت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي شهدت مشاركة 153 ألف مهني في القطاع و97 ألف مواطن زاروا المعرض في اليومين الأخيرين.
وشهد المعرض الذي افتتحه الملك الإسباني فيليبي السادس والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي في مدينة المعارض (إيفيما) بالعاصمة (مدريد) مشاركة 152 بلدا منها 96 بتمثيل رسمي.
وشاركت الاكوادور بصفتها دولة شريكة في هذه النسخة التي أقيمت على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع وشاركت فيها عدة دول عربية.
ويعقد المهرجان في النصف الثاني من شهر يناير من كل عام لمنح الفاعلين في القطاع الفرصة للالتقاء وطرح القضايا الأساسية ذات الأولوية للعام الجديد واستعراض أحدث الوجهات السياحية إلى جانب توفير السياق لتعزيز علاقات منظمة السياحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء وقادة القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع ان تعقد النسخة المقبلة (فيتور 2025) في الفترة بين 22 إلى 26 يناير من العام المقبل على ان تكون المكسيك الدولة الشريكة في تلك النسخة. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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