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معرض (فيتور 2024) السياحي يختتم فعالياته في إسبانيا بمشاركة كبيرة

1/28/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 1 (كونا) -- اختتمت في إسبانيا اليوم الأحد فعاليات المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2024) في نسخته ال44 بمشاركة 250 ألف شخص من 152 دولة على مدار خمسة أيام بزيادة قدرها 7ر13 في المئة مقارنة بنسخة العام الماضي.
وقالت الجهة المنظمة للمعرض على موقعها الالكتروني الرسمي إن النسخة ال 44 من المعرض التي انطلقت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي شهدت مشاركة 153 ألف مهني في القطاع و97 ألف مواطن زاروا المعرض في اليومين الأخيرين.
وشهد المعرض الذي افتتحه الملك الإسباني فيليبي السادس والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي في مدينة المعارض (إيفيما) بالعاصمة (مدريد) مشاركة 152 بلدا منها 96 بتمثيل رسمي.
وشاركت الاكوادور بصفتها دولة شريكة في هذه النسخة التي أقيمت على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع وشاركت فيها عدة دول عربية.
ويعقد المهرجان في النصف الثاني من شهر يناير من كل عام لمنح الفاعلين في القطاع الفرصة للالتقاء وطرح القضايا الأساسية ذات الأولوية للعام الجديد واستعراض أحدث الوجهات السياحية إلى جانب توفير السياق لتعزيز علاقات منظمة السياحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء وقادة القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع ان تعقد النسخة المقبلة (فيتور 2025) في الفترة بين 22 إلى 26 يناير من العام المقبل على ان تكون المكسيك الدولة الشريكة في تلك النسخة. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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