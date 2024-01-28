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البرلمان العربي يدين قرار بعض الدول تعليق تمويلها لوكالة (أونروا)

1/28/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- دان البرلمان العربي اليوم الأحد قرار بعض الدول التوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأكد البرلمان العربي في بيان "أن هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج للكيان الإسرائيلي المحتل ضد وكالة (أونروا) كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في قطاع غزة".
وحذر البيان من أن "صدور قرار هذه الدول بتعليق تمويل وكالة (أونروا) بشكل مؤقت في هذه الظروف يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية".
ووصف قرار تعليق المساعدات بأنه "وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية في غزة وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن".
وأكد البيان ان صدور القرار في هذا التوقيت "يشكل تحديا سافرا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضي الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة".
ودعا الدول التي أعلنت تعليق دعمها لل(أونروا) إلى العدول عن قرارها مطالبا المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد.
وأكد أن المحاولات اليائسة للاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية عن قطاع غزة "لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني بل تزيده اصرارا على البقاء على أرضه".
وأعلنت عدة دول منها الولايات المتحدة وأستراليا عن قرارها تعليق تقديم مساعدات ل(أونروا) بعد مزاعم الكيان المحتل حول مشاركة 12 موظفا بالوكالة في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 110 أيام مخلفا 26422 شهيدا و65087 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

م ف م / م ع ح ع




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