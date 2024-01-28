(بكم تتلون حياتنا 3).. معرض يسلط الضوء على مهارات أبناء متلازمة داون وإبداعاتهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- استعرض عدد من أصحاب الهمم من المصابين بمتلازمة داون اليوم الأحد جانبا من إبداعاتهم بتقديم منتجات ومشغولات يدوية إضافة إلى مهاراتهم في الغناء والعزف ضمن فعاليات معرض (بكم تتلون حياتنا 3).
ويهدف المعرض الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتلازمة داون في قاعة الفنون بضاحية عبدالله السالم بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى مواصلة دعم أصحاب الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع.
وقدم المشاركون في المعرض المقام بدعم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية منتجاتهم من اللوحات الفنية والقطع الخزفية والإكسسوارات والحلي إضافة إلى استعراض مهاراتهم في فن الموسيقى.
وقالت رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة داون الدكتورة صديقة العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إن الجمعية تحرص على إقامة هذا المعرض بشكل سنوي لدعم أبناء هذه الفئة ودمجهم في المجتمع مشيدة بدعم (الخيرية العالمية) و(الوطني للثقافة).
من جانبها عبرت منظمة المعرض من (الوطني للثقافة) سارة خلف في تصريح مماثل ل(كونا) عن سعادتها بتنظيم هذا المعرض الخاص بأبناء متلازمة داون الذين نثروا إبداعاتهم في أرجاء القاعة وسط حضور ذويهم حيث نشروا المحبة والابتسامة في المكان.
بدوره قال نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في (الخيرية العالمية) إبراهيم البدر في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن المعرض يعكس إبداعات أصحاب الهمم مؤكدا ضرورة تقديم المزيد من الدعم لهم.
وأفاد بأن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حريصة على دعم أصحاب الهمم ومساندتهم في مشاريعهم ومعارضهم بشكل دائم ومستمر. (النهاية)
ش ه د / م ص ع
MENAFN28012024000071011013ID1107778424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.