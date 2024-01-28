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مصر تؤكد دعمها الكامل لدور (أونروا) في مواجهة التحديات

1/28/2024 2:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد دعم بلاده الكامل لدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المحوري فيما تواجهه من تحديات لاسيما في ظل تفاقم وتأزم الوضع الانساني في غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بحثا خلاله ما تتعرض له (أونروا) من تحديات وضغوطات تعيق عملها الإنساني.
وحذر شكري من أن محاولات استهداف (أونروا) في ظل هذا التوقيت الصعب وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي يفرضها الكيان الإسرائيلي المحتل على الفلسطينيين.
وقال "من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية" مؤكدا "أن تلك المزاعم لاتزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية".
واعتبر الوزير المصري قرارات تلك الدول تعليق تمويلها للأونروا بمثابة عقاب جماعي ضد العاملين في المنظمة الأممية الذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفا وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جدا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.
وأشاد شكري خلال الاتصال بالجهد الإنساني الضخم للأونروا الذي لا يمكن الاستغناء عنه في توفير ملاذ آمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع.
ومن جانبه أعرب لازاريني عن أسفه لاتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها للمنظمة الأممية في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.
وأعرب لازاريني عن تقديره البالغ للدور المهم والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمها وتضامنها الكامل مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
وعلقت مؤخرا عدة دول من بينها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واستراليا والمانيا تمويلها ودعمها لمنظمة (الاونروا) بدعوى ان بعض موظفيها كان لهم علاقة بأحداث السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ا س م / م م ج




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