مصر تؤكد دعمها الكامل لدور (أونروا) في مواجهة التحديات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد دعم بلاده الكامل لدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المحوري فيما تواجهه من تحديات لاسيما في ظل تفاقم وتأزم الوضع الانساني في غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بحثا خلاله ما تتعرض له (أونروا) من تحديات وضغوطات تعيق عملها الإنساني.
وحذر شكري من أن محاولات استهداف (أونروا) في ظل هذا التوقيت الصعب وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي يفرضها الكيان الإسرائيلي المحتل على الفلسطينيين.
وقال "من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية" مؤكدا "أن تلك المزاعم لاتزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية".
واعتبر الوزير المصري قرارات تلك الدول تعليق تمويلها للأونروا بمثابة عقاب جماعي ضد العاملين في المنظمة الأممية الذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفا وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جدا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.
وأشاد شكري خلال الاتصال بالجهد الإنساني الضخم للأونروا الذي لا يمكن الاستغناء عنه في توفير ملاذ آمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع.
ومن جانبه أعرب لازاريني عن أسفه لاتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها للمنظمة الأممية في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.
وأعرب لازاريني عن تقديره البالغ للدور المهم والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمها وتضامنها الكامل مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
وعلقت مؤخرا عدة دول من بينها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واستراليا والمانيا تمويلها ودعمها لمنظمة (الاونروا) بدعوى ان بعض موظفيها كان لهم علاقة بأحداث السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ا س م / م م ج
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