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مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 25 آخرين بهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن.. والرئيس يتوعد

1/28/2024 2:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال شرقي الأردن حسبما أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان لها أن الهجوم وقع في قاعدة قريبة من الحدود السورية بمسيرة انتحارية تنفجر في الموقع المستهدف.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم فإننا نعلم أنه قد نفذته الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق".
وتوعد بايدن بالرد على الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه في الوقت والطريقة التي تختارها واشنطن.
وأضاف "لا يساوركم أدنى شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".
وأشاد بايدن بأفراد الجيش الأمريكي "الذين يحاربون من أجل سلامة مواطنيهم الأمريكيين وحلفائنا وشركائنا الذين نقف معهم في الحرب على الإرهاب".
وقال بايدن "إنها معركة لن نتوقف عنها" وتعهد بأن تواصل واشنطن التزامها بمكافحة الإرهاب.
ومنذ 17 من أكتوبر الماضي وحتى يوم الجمعة الماضي تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا إلى مالا يقل عن 158 هجوما غير أن هجوم اليوم على القاعدة الأمريكية في الأردن هو الأول الذي يتسبب بمقتل جنود أمريكيين. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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