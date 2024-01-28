مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 25 آخرين بهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن.. والرئيس يتوعد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال شرقي الأردن حسبما أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان لها أن الهجوم وقع في قاعدة قريبة من الحدود السورية بمسيرة انتحارية تنفجر في الموقع المستهدف.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم فإننا نعلم أنه قد نفذته الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق".
وتوعد بايدن بالرد على الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه في الوقت والطريقة التي تختارها واشنطن.
وأضاف "لا يساوركم أدنى شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".
وأشاد بايدن بأفراد الجيش الأمريكي "الذين يحاربون من أجل سلامة مواطنيهم الأمريكيين وحلفائنا وشركائنا الذين نقف معهم في الحرب على الإرهاب".
وقال بايدن "إنها معركة لن نتوقف عنها" وتعهد بأن تواصل واشنطن التزامها بمكافحة الإرهاب.
ومنذ 17 من أكتوبر الماضي وحتى يوم الجمعة الماضي تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا إلى مالا يقل عن 158 هجوما غير أن هجوم اليوم على القاعدة الأمريكية في الأردن هو الأول الذي يتسبب بمقتل جنود أمريكيين. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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