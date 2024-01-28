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الأردن: الهجوم على القوات الأمريكية لم يقع داخل أراضينا

1/28/2024 2:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 28 - 1 (كونا) -- قال وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين اليوم الأحد إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية "لم يقع داخل الأردن".
وأوضح مبيضين في تصريح لقناة المملكة الأردنية أن "الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا".
كان الجيش الأمريكي قد أعلن اليوم أن ثلاثة من جنوده قد قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا وهو ما نفته عمان.(النهاية)

ع م ن / ه س ص



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