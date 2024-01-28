الأردن: الهجوم على القوات الأمريكية لم يقع داخل أراضينا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 28 - 1 (كونا) -- قال وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين اليوم الأحد إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية "لم يقع داخل الأردن".
وأوضح مبيضين في تصريح لقناة المملكة الأردنية أن "الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا".
كان الجيش الأمريكي قد أعلن اليوم أن ثلاثة من جنوده قد قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا وهو ما نفته عمان.(النهاية)
ع م ن / ه س ص
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