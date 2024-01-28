السالمية وكاظمة يتأهلان إلى ربع نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- تأهل فريقا السالمية وكاظمة اليوم الأحد إلى ربع نهائي بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم بفوزهما على خيطان وبرقان تواليا.
وعلى استاد الصداقة والسلام تجاوز السالمية نظيره خيطان بصعوبة عبر ركلات الجزاء (4 - 2) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).
أحرز السالمية هدف التقدم في الدقيقة الـ50 من ركلة جزاء تصدى لها محترفه اليكس ليما في حين تعادل خيطان بهدف يعقوب الطراروة في الدقيقة الـ55.
وعلى استاد ثامر تغلب كاظمة على برقان بهدف خالد شامان في الدقيقة الـ80 ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
وتختتم مواجهات دور الـ16 يوم غد الإثنين بلقاء التضامن والجهراء.
وفي دور الثمانية يلتقي العربي نظيره النصر والقادسية مع الفحيحيل والسالمية مع كاظمة فيما يواجه الكويت الفائز من مباراة التضامن والجهراء. (النهاية)
س ع د / م ص ع
MENAFN28012024000071011013ID1107778420
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.