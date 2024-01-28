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السالمية وكاظمة يتأهلان إلى ربع نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم

1/28/2024 2:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- تأهل فريقا السالمية وكاظمة اليوم الأحد إلى ربع نهائي بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم بفوزهما على خيطان وبرقان تواليا.
وعلى استاد الصداقة والسلام تجاوز السالمية نظيره خيطان بصعوبة عبر ركلات الجزاء (4 - 2) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).
أحرز السالمية هدف التقدم في الدقيقة الـ50 من ركلة جزاء تصدى لها محترفه اليكس ليما في حين تعادل خيطان بهدف يعقوب الطراروة في الدقيقة الـ55.
وعلى استاد ثامر تغلب كاظمة على برقان بهدف خالد شامان في الدقيقة الـ80 ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
وتختتم مواجهات دور الـ16 يوم غد الإثنين بلقاء التضامن والجهراء.
وفي دور الثمانية يلتقي العربي نظيره النصر والقادسية مع الفحيحيل والسالمية مع كاظمة فيما يواجه الكويت الفائز من مباراة التضامن والجهراء. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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