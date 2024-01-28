رسائل الأحفاد لجدهم يحيى الفخرانى: بنحبك يا جدو ومستنيين مسلسل عتبات البهجة

MENAFN - Youm7) يعظم ويقدر الفنان الكبير يحيى الفخرانى دور الأسرة وأهمية لمة العيلة، ويعشق الفخرانى أبناءه وأحفاده، حتى أحفاد شقيق لميس جابر زوجته يعتبرهم أحفاده وجزءا من عائلته، ويسعد بوجودهم حوله، وهذه هى رسائل أحفاده له قبل عرض مسلسله الجديد «عتبات البهجة». قال أدم طارق يحيى الفخرانى: "ببقى مبسوط جدا لأى نجاح يحققه جدو يحيى أو تيتة لميس، ومنتظر مسلسل «عتبات البهجة» بفارغ الصبر، نفسى أجرب نفسى فى مجال التمثيل وبسعى أكون ممثل، وبحب جدو وتمثيل جدو ومسرحية الملك لير من مسرحيات جدو المفضلة عندى".وأضاف يحيى شادى الفخرانى: "ماليش فى التمثيل وبعتبرها شغلانة مش ليا، أنا شبه جدو شوية فى لون العين والشكل بس أنا عايز أدخل طب واطلع دكتور زى جدو، وبعد كده الله أعلم هيحصل إيه، الحياة طويلة وممكن فى الآخر أطلع زى جدو".وتقول لميس طارق يحيى الفخرانى: مبسوطة لجدو ونفسى أمثل وبحب جدو فى مسلسل «يتربى فى عزو».أما فادى سامح، حفيد شقيق لميس جابر يقول: "التمثيل مش سكتى، بحب الهندسة والإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر، لكن لو جت فرصة تمثيل ممكن أجرب، لكن عارف نفسى ماليش فى التمثيل".وتقول ناتالى سامح، حفيدة شقيق ليمس جابر: نفسى أتابع مسلسل "عتبات البهجة" وبحب جدو هو موهبة مش عند ناس كثيرة وبحب مسلسل «بالحجم العائلى».

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

ادم طارق يحيي الفخراني





فادى





لميس





ناتالى





يحي شادي الفخراني