البيت الأبيض يعلق ومنصة X تحجب.. آخر تطورات صور تايلور سويفت الإباحية

MENAFN - Youm7) اتخذت منصة X، اليوم إجراءات أكثر صرامة لتقليل البحث عن الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي للنجمة العالمية تايلور سويفت ، والتي تسبب في أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، دفعت الكثير من النجوم والمشاهير لإقرار قوانين لتلك الاستخدامات التي تثير ضجة بلا هدف ضد المشاهير.

وفي تقرير نشر عبر صحيفة فاريتي، كشفت الشبكة الاجتماعية X عن استخدامها بعض التقنيات الجديدة على مستوى النظام الأساسي لإبطاء انتشار الصور المزيفة لتايلور سويفت، ومنع وصول المستخدمين لكلمات البحث الوصول لتلك الصور المنتشرة، وفي حال ظهورها يتم حجبها بشكل كامل عن الرؤية.

ونقل التقرير تصريحات لـ جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية للمنصة الاجتماعية: "هذا إجراء مؤقت وتم تنفيذه بقدر كبير من الحذر لأننا نعطي الأولوية للسلامة في هذه الظاهرة لمنع تكرارها".

كما علق البيت الأبيض على هذه القضية، وردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض على سؤال إذا كان الرئيس الأمريكي سيدعم تشريع يجعل من انشاء تلك الصور الإباحية من الذكاء الاصطناعي غير قانونية، قالت: "نحن منزعجون من التقارير عن تداول الصور التي تداولت، من الواضح أنه يجب أن يكون هناك تشريع، للتعامل مع هذه القضية".

وأصدرت SAG-AFTRA أمس بيانًا يدين الصور المزيفة لـ "سويفت" باعتبارها "مزعجة وضارة ومثيرة للقلق العميق"، وقالت "إن تطوير ونشر الصور المزيفة - خاصة تلك ذات الطبيعة البذيئة - دون موافقة شخص ما يجب أن يصبح غير قانوني".

جاءت تلك الخطوات بعد عدة أيام من انتشار الصور الجنسية الصريحة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي لـ سويفت عبر منصة أكس، والتي سرعان ما انتشرت لعدد من المنصات الأخرى.