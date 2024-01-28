رامي صبري وشارموفرز يجتمعان مع الكينج محمد منير فى حفل التجمع الخامس 16 فبراير

(MENAFN
- Youm7) انضم كل من النجم رامي صبري، وفريق شارموفرز، لحفل الكينج محمد منير ، المقرر أن يحييه يوم 16 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، ويقدم الثلاثى مجموعة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى الجمهور المصرى.
وفى سياق مختلف، طرح الكينج محمد منير مؤخرًا "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ"اليوم السابع"، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.
وكان الكينج محمد منير، كشف في تصريحات لـ"اليوم السابع" عن عمله حاليا على ألبوم جديد، حيث قام بتسجيل 4 أغنيات دفعة واحدة، على أن يستكمل باقي تسجيل الألبوم قريباً، مشيرًا إلى تعاونه مع فتحي سلامة في الألبوم، وهو الموسيقار المصري الحاصل على جائزة الجرامي العالمية الموسيقية.
MENAFN28012024000132011024ID1107778417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.