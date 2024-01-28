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رامي صبري وشارموفرز يجتمعان مع الكينج محمد منير فى حفل التجمع الخامس 16 فبراير

1/28/2024 2:36:26 PM
(MENAFN- Youm7) انضم كل من النجم رامي صبري، وفريق شارموفرز، لحفل الكينج محمد منير ، المقرر أن يحييه يوم 16 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، ويقدم الثلاثى مجموعة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى الجمهور المصرى.

وفى سياق مختلف، طرح الكينج محمد منير مؤخرًا "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ"اليوم السابع"، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وكان الكينج محمد منير، كشف في تصريحات لـ"اليوم السابع" عن عمله حاليا على ألبوم جديد، حيث قام بتسجيل 4 أغنيات دفعة واحدة، على أن يستكمل باقي تسجيل الألبوم قريباً، مشيرًا إلى تعاونه مع فتحي سلامة في الألبوم، وهو الموسيقار المصري الحاصل على جائزة الجرامي العالمية الموسيقية.










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