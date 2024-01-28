يحيى الفخرانى: العمل التليفزيونى لازم يكون بيتوتي يجمع الأسرة كلها

(MENAFN
- Youm7) قال الفنان الكبير يحيى الفخرانى فى حديثه، مع اليوم السابع، عن مسلسل "عتبات البهجة " والذي يخوض بها سباق رمضان 2024، إن الدراما التليفزيونية تختلف كثيرًا عن الدراما السينمائية، فالعمل التليفزيونى يجب أن يكون "بيتوتي" يجمع الأسرة بالكامل، لأن الهدف الأساسى والأهم هو الأسرة، قائلا: مين لا يحب أن يلم الأسرة بالكامل على عمل من أعماله ليشعر المشاهد بالدفء ولمة العيلة؟
يحيي الفخراني والزميل على الكشوطي
وأكمل يحيى الفخرانى، أنه يراعى دائما فى أعماله أن تكون للأسرة وهو أمر نابع من تقديره وتعظيمه للأسرة وأفرادها، ووجود لمة العيلة فى بيته، سواء من أبنائه أو أحفاده، يرى أنه فى ذلك مثله مثل جموع المصريين والعرب، فمن لا يحب العيلة والأسرة والعزوة ودفء اللمة؟
مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.
ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.
ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".
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