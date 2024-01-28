يحيى الفخرانى: العمل التليفزيونى لازم يكون بيتوتي يجمع الأسرة كلها

MENAFN - Youm7) قال الفنان الكبير يحيى الفخرانى فى حديثه، مع اليوم السابع، عن مسلسل "عتبات البهجة " والذي يخوض بها سباق رمضان 2024، إن الدراما التليفزيونية تختلف كثيرًا عن الدراما السينمائية، فالعمل التليفزيونى يجب أن يكون "بيتوتي" يجمع الأسرة بالكامل، لأن الهدف الأساسى والأهم هو الأسرة، قائلا: مين لا يحب أن يلم الأسرة بالكامل على عمل من أعماله ليشعر المشاهد بالدفء ولمة العيلة؟

يحيي الفخراني والزميل على الكشوطي

وأكمل يحيى الفخرانى، أنه يراعى دائما فى أعماله أن تكون للأسرة وهو أمر نابع من تقديره وتعظيمه للأسرة وأفرادها، ووجود لمة العيلة فى بيته، سواء من أبنائه أو أحفاده، يرى أنه فى ذلك مثله مثل جموع المصريين والعرب، فمن لا يحب العيلة والأسرة والعزوة ودفء اللمة؟

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".