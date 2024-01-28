أحمد حلمي يهنئ منى زكى بـرحلة 404: فيلم تحفة وانتى شهادتى المجروحة

MENAFN - Youm7) حرص النجم أحمد حلمى ، على تهنئة زوجته النجمة منى زكي بفيلمها الجديد "رحلة 404"، الذي تنافس به في موسم منتصف العام السينمائي واستطاع أن تتجاوز إيراداته 4 ونصف مليون جنيه خلال 4 أيام فقط.

ونشر أحمد حلمي بوستر الفيلم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلاً: "ألف مبروك الفيلم.. صحيح شهادتي مجروحة بس معلش هقولها، فيلم تحفة وانتي كنتي (شهادتي المجروحه) كالعادة".

احمد حلمي يهنئى منى زكى

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.