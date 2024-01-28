أحمد حلمي يهنئ منى زكى بـرحلة 404: فيلم تحفة وانتى شهادتى المجروحة

(MENAFN
- Youm7) حرص النجم أحمد حلمى ، على تهنئة زوجته النجمة منى زكي بفيلمها الجديد "رحلة 404"، الذي تنافس به في موسم منتصف العام السينمائي واستطاع أن تتجاوز إيراداته 4 ونصف مليون جنيه خلال 4 أيام فقط.
ونشر أحمد حلمي بوستر الفيلم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلاً: "ألف مبروك الفيلم.. صحيح شهادتي مجروحة بس معلش هقولها، فيلم تحفة وانتي كنتي (شهادتي المجروحه) كالعادة".
احمد حلمي يهنئى منى زكى
تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.
فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
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