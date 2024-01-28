نشطاء بيئة يلطخون لوحة الموناليزا بـالصلصة للمطالبة بغذاء صحى مستدام

MENAFN - Youm7) لطخ مجموعة من الأشخاص المهتمين بالبيئة، اليوم، لوحة الموناليزا في متحف اللوفر بباريس، حيث ألقى اثنان من نشطاء البيئة علبتين يبدو أنها صلصة طماطم على الزجاج المضاد للرصاص الذى يحمي لوحة ليونارد دافنشى الشهيرة، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

محاوله تخريب لوحه الموناليزا

ثم تسلق الثنائي تحت حاجز المتحف ووقفا أمام الأعمال الفنية المتناثرة، بعد ذلك، خلعت إحدى الناشطات سترتها لتكشف عن قميص أبيض يحمل عبارة المجموعة البيئية "Riposte Alimentaire" مكتوبًا بأحرف كبيرة سوداء.

وفقًا لموقع "ديلى ميل" يعد هؤلاء البيئيون جزءًا مما يصفون أنفسهم بحركة شبكة

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لمجموعات الاحتجاج في 12 دولة حول العالم، بدوره، قال صحفي في وكالة "فرانس برس"، إن المتظاهرين كانا يطالبان بالحق في الحصول على غذاء صحى ومستدام.

هذا هو أحدث هجوم على التحفة الفنية الموجودة في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية، بعد أن ألقى شخص ما عليها فطيرة الكسترد في مايو 2022، لكن غلافها الزجاجي السميك يضمن عدم تعرضها لأي ضرر.

تعد لوحة الموناليزا واحدة من أكثر اللوحات قيمة فى العالم، وقد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأعلى قيمة تأمين بقيمة 100 مليون دولار في عام 1962 - حوالي مليار دولار اليوم.