8 أفعال عليك تجنبها كى لا تصبح أب توكسيك.. المقارنات والانتقاد من أخطرها

(MENAFN
- Youm7) ككل العلاقات الاجتماعية، يمكن أن تتحول علاقة الآباء بالأبناء إلى علاقة سامة ومؤذية تلحق الضرر بأطفالهم عندما يكبرون، فيجب أن يشعر الأطفال بالأمن والسلام مع والديهم ولا ينبغي على الآباء التوقف أبدًا عن التعلم وتغيير أنفسهم، لذلك أوضح موقع "brightside" عدة أفعال سامة يقوم بها الكثير من الآباء ظنًا منهم أنهم يؤدبون أبنائهم بينما هي تؤذيهم.
- مقارنة أطفالك بآخرين
يجب عليك تجنب مقارنة أطفالك ببعضهم البعض أو حتى بأطفال آخرين، لأن ذلك يهدد قيمتهم الذاتية ويؤدي إلى شعورهم بالقلق المرضي ويدفعهم دائمًا إلى مقارنة أنفسهم بالمحيطين بهم، مما قد يؤثر على كيفية تعامل الطفل مع أي شيء في الحياة حتى حين يكبر.
- تفريغ إحباطك في أطفالك
لا ينبغي لنا أبدًا أن نفرغ إحباطنا في شخص لا يستحق ذلك، خاصة إذا لم يكن السبب في شعورنا بالإحباط وخاصة إذا كانوا أطفالنا. لا ينبغي لنا أن نجعل أطفالنا يشعرون أن ما ليس خطأهم هو خطأهم. بدلًا من ذلك، يجب أن نتعرف على مشاعرنا والأسباب الكامنة وراءها ونمنح أنفسنا بعض المساحة والوقت للهدوء دون أن ننفجر في أطفالنا ونجعلهم يشعرون أنهم سبب مشكلة ليسوا في الواقع سببها.
تفريغ احباطك في اطفالك - إنكار مشاعر أطفالك
"سوف تكون بخير،" هو الرد الشائع جدًا الذي نستخدمه عندما نريد طمأنة طفلنا حين يشتكي من شيء يزعجه. قد يبدو من الجيد أن نقول ذلك، لكنه في الواقع ليس كذلك. عليك أن تتعلم التوقف عن تجاهل مشاعر طفلك أو تقلل منها بل يجب عليك أن تتقبلها وتتحدث عنها وأن تقدم حلول لمشاكله مهما كانت صغيرة. -
استسهال العقاب
العقاب هو أسهل طريقة للتعامل مع الطفل الذي يقوم بفعل أفعال سيئة، لكن في كثير من الحالات، يؤدي ذلك فقط إلى تعزيز السلوك السيئ، ولا يصححه. وبدلاً من ذلك، يجب على الآباء محاولة تحويل السلوك السيئ إلى لحظات قابلة للتعلم. وبهذه الطريقة، يمكن للطفل أن يعرف سبب الخطأ. يجب علينا أيضًا أن نقدم التعزيز الإيجابي عندما يتصرف الطفل بشكل جيد. - انتقاد أطفالك باستمرار
انتقاد أطفالك باستمرار يؤذيهم بأكثر من طريقة، فقد أظهرت دراسة
أن الأطفال الذين لديهم آباء ناقدين يولون اهتمامًا أقل لمشاعر الآخرين. وهذا يحد من قدرتهم على قراءة الأشخاص، وهي مهارة مهمة جدًا لبناء العلاقات والحفاظ عليها. - وصمهم
وصم الطفل بالكلمات السلبية يجعل طفلك لا يحترم ذاته، حيث تؤثر على سلوكه وشعوره تجاه نفسه، حيث يكون لتلك الكلمات تأثير سلبي عليه في سن مبكر.
وصم الطفل
- خنق استقلالية أطفالك
إن عدم السماح لأطفالك بأن يكونوا أفراداً مستقلين قد يتسبب في خلق جو سام للغاية، إن محاولة معرفة كل شيء عن حياة طفلك، وتثبيط طفلك عن اتباع طريقه الخاص، والتطفل المستمر على مساحته الشخصية هي علامات واضحة على
التورط، قد يترك ذلك طفلك دون إحساس قوي بهويته، ويفتقر إلى الفردية والقدرة على حل الصراع.
- إثقال الأطفال بمشاكلك
يجب عليك أن تتحدث مع أطفالك بالطريقة الصحيحة ليعبروا لك عن مشاعرهم، ولكن لا يجب إثقال كاهلهم بمشاكلك الشخصية التي تجعلهم يشعرون بالقلق أو أن استقرارهم مهدد أو أنهم مسؤولين عن المتاعب التي تعاني منها لأنهم بالنهاية أطفال.
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