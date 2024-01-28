8 أفعال عليك تجنبها كى لا تصبح أب توكسيك.. المقارنات والانتقاد من أخطرها

MENAFN - Youm7) ككل العلاقات الاجتماعية، يمكن أن تتحول علاقة الآباء بالأبناء إلى علاقة سامة ومؤذية تلحق الضرر بأطفالهم عندما يكبرون، فيجب أن يشعر الأطفال بالأمن والسلام مع والديهم ولا ينبغي على الآباء التوقف أبدًا عن التعلم وتغيير أنفسهم، لذلك أوضح موقع "brightside" عدة أفعال سامة يقوم بها الكثير من الآباء ظنًا منهم أنهم يؤدبون أبنائهم بينما هي تؤذيهم.- مقارنة أطفالك بآخرين يجب عليك تجنب مقارنة أطفالك ببعضهم البعض أو حتى بأطفال آخرين، لأن ذلك يهدد قيمتهم الذاتية ويؤدي إلى شعورهم بالقلق المرضي ويدفعهم دائمًا إلى مقارنة أنفسهم بالمحيطين بهم، مما قد يؤثر على كيفية تعامل الطفل مع أي شيء في الحياة حتى حين يكبر.- تفريغ إحباطك في أطفالك

لا ينبغي لنا أبدًا أن نفرغ إحباطنا في شخص لا يستحق ذلك، خاصة إذا لم يكن السبب في شعورنا بالإحباط وخاصة إذا كانوا أطفالنا. لا ينبغي لنا أن نجعل أطفالنا يشعرون أن ما ليس خطأهم هو خطأهم. بدلًا من ذلك، يجب أن نتعرف على مشاعرنا والأسباب الكامنة وراءها ونمنح أنفسنا بعض المساحة والوقت للهدوء دون أن ننفجر في أطفالنا ونجعلهم يشعرون أنهم سبب مشكلة ليسوا في الواقع سببها.



تفريغ احباطك في اطفالك - إنكار مشاعر أطفالك "سوف تكون بخير،" هو الرد الشائع جدًا الذي نستخدمه عندما نريد طمأنة طفلنا حين يشتكي من شيء يزعجه. قد يبدو من الجيد أن نقول ذلك، لكنه في الواقع ليس كذلك. عليك أن تتعلم التوقف عن تجاهل مشاعر طفلك أو تقلل منها بل يجب عليك أن تتقبلها وتتحدث عنها وأن تقدم حلول لمشاكله مهما كانت صغيرة. -استسهال العقابالعقاب هو أسهل طريقة للتعامل مع الطفل الذي يقوم بفعل أفعال سيئة، لكن في كثير من الحالات، يؤدي ذلك فقط إلى تعزيز السلوك السيئ، ولا يصححه. وبدلاً من ذلك، يجب على الآباء محاولة تحويل السلوك السيئ إلى لحظات قابلة للتعلم. وبهذه الطريقة، يمكن للطفل أن يعرف سبب الخطأ. يجب علينا أيضًا أن نقدم التعزيز الإيجابي عندما يتصرف الطفل بشكل جيد. - انتقاد أطفالك باستمرار انتقاد أطفالك باستمرار يؤذيهم بأكثر من طريقة، فقد أظهرت دراسةأن الأطفال الذين لديهم آباء ناقدين يولون اهتمامًا أقل لمشاعر الآخرين. وهذا يحد من قدرتهم على قراءة الأشخاص، وهي مهارة مهمة جدًا لبناء العلاقات والحفاظ عليها. - وصمهموصم الطفل بالكلمات السلبية يجعل طفلك لا يحترم ذاته، حيث تؤثر على سلوكه وشعوره تجاه نفسه، حيث يكون لتلك الكلمات تأثير سلبي عليه في سن مبكر.وصم الطفل





- خنق استقلالية أطفالك إن عدم السماح لأطفالك بأن يكونوا أفراداً مستقلين قد يتسبب في خلق جو سام للغاية، إن محاولة معرفة كل شيء عن حياة طفلك، وتثبيط طفلك عن اتباع طريقه الخاص، والتطفل المستمر على مساحته الشخصية هي علامات واضحة علىالتورط، قد يترك ذلك طفلك دون إحساس قوي بهويته، ويفتقر إلى الفردية والقدرة على حل الصراع.- إثقال الأطفال بمشاكلك يجب عليك أن تتحدث مع أطفالك بالطريقة الصحيحة ليعبروا لك عن مشاعرهم، ولكن لا يجب إثقال كاهلهم بمشاكلك الشخصية التي تجعلهم يشعرون بالقلق أو أن استقرارهم مهدد أو أنهم مسؤولين عن المتاعب التي تعاني منها لأنهم بالنهاية أطفال.