لو مطبخك صغير.. حيل تساعدك على تنظيمه بذكاء وتوسعي مساحته

(MENAFN
- Youm7) تشعر المرأة بالحيرة عند تصميم ديكور
مطبخ صغير الحجم، وتبدأ تبحث عن قطع الديكور الذى يناسبه حتى يبدو أكبر حجمًا مما هو عليه، ولهذا نستعرض في التقرير، نصائح تساعد على جعل المطبخ يبدو أكبر مساحة، وفقًا لما ذكره موقع "wrenkitchens".
نصائح تجعل المطبخ يبدو أكبر مساحة أسطح متعددة الوظائف
يمكن استغلال أسطح المطبخ مثل الطاولة لتناول الطعام أو لتخزين أدوات المطبخ المختلفة، وذلك لتجنب الفوضى وفى نفس الوقت توفير مكان للتوابل.
ترتيب الخزانات
ينصح إبقاء الخزانات في خط أو خطين أنيقين لجذب العين للأمام، مع التركيز على طول الغرفة، وبالنسبة للتخزين المرتفع، فإن ترك فجوة بين الخزائن والسقف يعطي أيضًا وهمًا بمساحة أكبر.
وينصح باختيار الأرفف والخزائن الضيقة، فأنها مثالية للتركيب في الزوايا أو على الجدران القصيرة، ويمكن استغلالها فى تخزين أي شيء بدءًا من التوابل وحتى الأطباق في مكان سهل الوصول إليه.
دمج الأجهزة
يمكن دمج الأجهزة يساعد على جعل غرفة المطبخ يبدو أكثر إتساعاً، مثل أن يكون الحوض والفرن والثلاجة على مسافة من بعضها البعض، بحيث لا يزيد عن تسعة أقدام، ولا يقل عن أربعة أقدام.
دمج ملحقات المطبخ
ينصح بدمج ملحقات المطبخ لتوفير مساحة، فعلى سبيل المثال، دمج الملحقات على المنضدة يحافظ على مظهر مرتب، مع تخزين الأجهزة التي لا تستخدمها المرأة بشكل يومي مثل الخلاطات وأجهزة الطهي والمحامص في خزانة المطبخ .
تخزين الأدوات غير المستخدمة
يمكن تخزين الأدوات غير المستخدمة فى الخزانات السفلية من خلال استخدام الأرفف التي تسحب للخارج أو دوارات خزانة الزاوية، فهى مثالية لتخزين الأدوات.
الضوء الطبيعي
وحتى يبدو المطبخ أكبر حجماً، يفضل السماح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي، لإضفاء طابع مشرق ومتجدد الهواء على الغرفة.
مطبخ صغير الحجم
مطبخ صغير المساحة
مطبخ
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