لو مطبخك صغير.. حيل تساعدك على تنظيمه بذكاء وتوسعي مساحته

MENAFN - Youm7) تشعر المرأة بالحيرة عند تصميم ديكورمطبخ صغير الحجم، وتبدأ تبحث عن قطع الديكور الذى يناسبه حتى يبدو أكبر حجمًا مما هو عليه، ولهذا نستعرض في التقرير، نصائح تساعد على جعل المطبخ يبدو أكبر مساحة، وفقًا لما ذكره موقع "wrenkitchens".

نصائح تجعل المطبخ يبدو أكبر مساحة أسطح متعددة الوظائف

يمكن استغلال أسطح المطبخ مثل الطاولة لتناول الطعام أو لتخزين أدوات المطبخ المختلفة، وذلك لتجنب الفوضى وفى نفس الوقت توفير مكان للتوابل.

ترتيب الخزانات

ينصح إبقاء الخزانات في خط أو خطين أنيقين لجذب العين للأمام، مع التركيز على طول الغرفة، وبالنسبة للتخزين المرتفع، فإن ترك فجوة بين الخزائن والسقف يعطي أيضًا وهمًا بمساحة أكبر.

وينصح باختيار الأرفف والخزائن الضيقة، فأنها مثالية للتركيب في الزوايا أو على الجدران القصيرة، ويمكن استغلالها فى تخزين أي شيء بدءًا من التوابل وحتى الأطباق في مكان سهل الوصول إليه.

دمج الأجهزة

يمكن دمج الأجهزة يساعد على جعل غرفة المطبخ يبدو أكثر إتساعاً، مثل أن يكون الحوض والفرن والثلاجة على مسافة من بعضها البعض، بحيث لا يزيد عن تسعة أقدام، ولا يقل عن أربعة أقدام.

دمج ملحقات المطبخ

ينصح بدمج ملحقات المطبخ لتوفير مساحة، فعلى سبيل المثال، دمج الملحقات على المنضدة يحافظ على مظهر مرتب، مع تخزين الأجهزة التي لا تستخدمها المرأة بشكل يومي مثل الخلاطات وأجهزة الطهي والمحامص في خزانة المطبخ .

تخزين الأدوات غير المستخدمة

يمكن تخزين الأدوات غير المستخدمة فى الخزانات السفلية من خلال استخدام الأرفف التي تسحب للخارج أو دوارات خزانة الزاوية، فهى مثالية لتخزين الأدوات.

الضوء الطبيعي

وحتى يبدو المطبخ أكبر حجماً، يفضل السماح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي، لإضفاء طابع مشرق ومتجدد الهواء على الغرفة.

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