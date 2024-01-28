5 قرارات مالية يجب اتخاذها في 2024 لتجنب التعرض لأزمات مفاجئة

MENAFN - Youm7) شهر يناير هو الشهر الذي يسعى كل شخص فيه إلى اتخاذ الكثير من القرارا لتغيير حياته على الكثير من المستويات ومن بينها بالطبع المستوى المادي،ولا يعرف الكثيرون أن التغييرات المالية البسيطة التي يحدثونها كل سنة قد يكون لها تأثيراً كبيراً في المشهد المالي الخاص بك، لذلك قدم موقع صحيفة "مترو" البريطانية بعض النصائح لتدبير أموالك في عام 2024 وفقاً للخبراء الماليين والتي تجنبك التعرض لأزمات مالية مفاجئة.- تتبع نفقاتك يجب عليك أن تدون كل شيء تنفقه حتى تتمكن من معرفة مقدار الأموال التي تخرج وتدخل من حسابك كل شهر، إذا كنت تقوم بشراء الأشياء عبر الإنترنت فإن تطبيق البنك الذي تتعامل معه يقوم بتصنيف إنفاقك إلى فئات مثل الترفيه والبقالة وتسوق الملابس وهذا يجعلك تلقى نظرة عامة على أنماط إنفاقك وتعيين ميزانيتك، يمكنك معرفة الأشياء التي تنفق عليها نقودك وتصرف كل أموالك عليها وتفكر في بدائل رخيصة أو إلغاء شيء منها.- وضع الميزانية بعد أن تعرف الأموال التي تكتسبها والأموال التي تنفقها قم بتحديد ميزانيتك، إذا كانت الأموال التي تنفقها أكثر من الأموال الواردة، فأنت بحاجة إما إلى الحصول على دخل أكبر أو خفض التكاليف، فإذا كنت تنفق أموالك في أشياء كثيرة فيجب عليك أن تحدد الاحتياجات الأساسية أولاً، وحدد مبالغ شهرية للعناصر غير الأساسية.- إنشاء صندوق للطوارئ يجب عليك أن توفر بعض الأموال لحالات الطوارئ، كما يجب أن يكون لديك من المدخرات ما يكفي لتغطية نفقات ستة أشهر في حال فقدت لأي سبب قهري عملك أو مصدر دخلك.











- بناء درجة الائتمان الخاصة بك إن درجة الائتمان الأعلى تؤدي إلى تحسين فرص حصولك على الموافقة للحصول على بطاقة ائتمان او قرض بأسعار معقولة، كما إن إجراء بعض عمليات الشراء على بطاقة ائتمان تعرف أنك قادر على سدادها كل شهر يمكن أن يساعد في بناء سجلك الائتماني.- إدارة الديون يجب أن تحدد الديون ذات الأولوية وتقوم بدفعها أولاً، بينما الديون غير ذات الأولوية ادفع الحد الأدنى منها على الأقل، كما يمكنك تقليل ديونك عن طريق توفير ما يكفي من المال لسداد بعض ديونك أو نقل ديونك إلى صفقة أرخص.