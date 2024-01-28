5 قرارات مالية يجب اتخاذها في 2024 لتجنب التعرض لأزمات مفاجئة

(MENAFN
- Youm7) شهر يناير هو الشهر الذي يسعى كل شخص فيه إلى اتخاذ الكثير من القرارا لتغيير حياته على الكثير من المستويات ومن بينها بالطبع المستوى المادي،
ولا يعرف الكثيرون أن التغييرات المالية البسيطة التي يحدثونها كل سنة قد يكون لها تأثيراً كبيراً في المشهد المالي الخاص بك، لذلك قدم موقع صحيفة "مترو" البريطانية بعض النصائح لتدبير أموالك في عام 2024 وفقاً للخبراء الماليين والتي تجنبك التعرض لأزمات مالية مفاجئة.
- تتبع نفقاتك
يجب عليك أن تدون كل شيء تنفقه حتى تتمكن من معرفة مقدار الأموال التي تخرج وتدخل من حسابك كل شهر، إذا كنت تقوم بشراء الأشياء عبر الإنترنت فإن تطبيق البنك الذي تتعامل معه يقوم بتصنيف إنفاقك إلى فئات مثل الترفيه والبقالة وتسوق الملابس وهذا يجعلك تلقى نظرة عامة على أنماط إنفاقك وتعيين ميزانيتك، يمكنك معرفة الأشياء التي تنفق عليها نقودك وتصرف كل أموالك عليها وتفكر في بدائل رخيصة أو إلغاء شيء منها.
- وضع الميزانية
بعد أن تعرف الأموال التي تكتسبها والأموال التي تنفقها قم بتحديد ميزانيتك، إذا كانت الأموال التي تنفقها أكثر من الأموال الواردة، فأنت بحاجة إما إلى الحصول على دخل أكبر أو خفض التكاليف، فإذا كنت تنفق أموالك في أشياء كثيرة فيجب عليك أن تحدد الاحتياجات الأساسية أولاً، وحدد مبالغ شهرية للعناصر غير الأساسية.
- إنشاء صندوق للطوارئ
يجب عليك أن توفر بعض الأموال لحالات الطوارئ، كما يجب أن يكون لديك من المدخرات ما يكفي لتغطية نفقات ستة أشهر في حال فقدت لأي سبب قهري عملك أو مصدر دخلك.
- بناء درجة الائتمان الخاصة بك
إن درجة الائتمان الأعلى تؤدي إلى تحسين فرص حصولك على الموافقة للحصول على بطاقة ائتمان او قرض بأسعار معقولة، كما إن إجراء بعض عمليات الشراء على بطاقة ائتمان تعرف أنك قادر على سدادها كل شهر يمكن أن يساعد في بناء سجلك الائتماني.
- إدارة الديون
يجب أن تحدد الديون ذات الأولوية وتقوم بدفعها أولاً، بينما الديون غير ذات الأولوية ادفع الحد الأدنى منها على الأقل، كما يمكنك تقليل ديونك عن طريق توفير ما يكفي من المال لسداد بعض ديونك أو نقل ديونك إلى صفقة أرخص.
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