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صينية تحرم أبنائها من الميراث وتترك 2.8 مليون دولار لحيواناتها الأليفة

1/28/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Youm7) من وقت لآخر نطالع أخبار عن أثرياء مسنين وأحيانًا مشاهير تركوا لحيواناتهم الأليفة تركة كبيرة تقدر بالملايين، وغالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص وحيدين وليس لديهم أبناء أو أفراد أسرة مقربين يتركوا لهم ميراثهم، وهو ما يجعل قصة المسنة الصينية ليو غريبًا حيث قررت أن تترك ثروتها البالغة 2.8 مليون دولار لحيواناتها الأليفة، على الرغم من أن لديها ثلاثة أبناء.



ووفقاً لموقع "odditycentral" فإنه بعد أن قسمت المرأة ثروتها وكتبت وصيتها الأولى بأن أملاكها تتوزع بين أبنائها الثلاثة، غيرت رأيها بعد أن تركها أبنائها وهي مريضة ولم يسألوا عنها أو يقوموا بزيارتها، لذلك قررت بعد ذلك ترك ممتلكاتها لقططها وكلابها الذين كانوا دائماً معها.



ولأن القانون الصيني يحظر على الناس ترك ممتلكاتهم للحيوانات،
قامت ليو بالتغلب على تلك المشكلة عن طريق تعيين عيادة بيطرية لإدارة ثروتها وعهدت إليها برعاية حيواناتها الأليفة. ولعدم تعرض وصية ليو للخطر قام المكتب الخاص بمركز تسجيل الوصايا بالصين بإعطائها نصيحة بأن تعين شخص تثق به للإشراف على العيادة البيطرية لضمان رعاية الحيوانات الأليفة بشكل صحيح.



وكانت ملايين الناس في الصين متعاطفة مع المرأة المسنة، وعلقوا على الخبر بأنه يجب على الأبناء طاعة والديهم ويجب على القانون أن يعاقب الأبناء الذين يهملون والديهم في سن الشيخوخة.












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