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تفاصيل.. تحويل إيجبس 2024 لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة

1/28/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح مؤتمر ومعرض إيجبس بمثابة منصة إقليمية ودولية مهمة تجمع ممثلي الحكومات وصناع القرار ورؤساء شركات البترول العالمية والمستثمرين والممولين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الطاقة العالمية، ووفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تتمتع الدورة السابعة من الحدث بطابع خاص حيث سيعقد لأول مرة تحت مسمّاه الجديد وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة كمنصة أكثر شمولاً تتبنى كافة الموضوعات الخاصة بصناعة الطاقة، حيث سيتم تسليط الضوء على قضايا التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وصناعة الهيدروجين بما يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة.



وفي ضوء تحول المؤتمر إلى مؤتمر للطاقة تم تحديث فعاليات المؤتمر هذا العام بإضافة موضوعات استراتيجية ليتم تناولها من خلال المؤتمر الاستراتيجى لتتماشى مع المستجدات العالمية التي قد تؤثر على قطاع الطاقة كتسليط الضوء على الاهتمام المتزايد للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان الاستدامة، وتضمنت أهم نقاط ورسائل مؤتمر الإعلان عن تفاصيل ايجبس 2024 الآتى:



1- التأكيد على أن المؤتمر يأتي في توقيت حيوي لمناقشة التحديات الراهنة وكيفية استغلال الفرص الاستراتيجية المتاحة أمام قطاع الطاقة المصري ليلعب دور فعال اقليمياً في المساهمة في توفير مصادر الطاقة اللازمة لضمان التنمية المستدامة لمصر والمنطقة بأكملها.



في نسخة العام الجارى تم قبول الدعوة للحضور والمشاركة من قبل عدد كبير من وزراء الطاقة ورؤساء شركات البترول العالمية وامناء عموم المنظمات الدولية على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية مما يثبت نجاح واهمية الحدث فى مجتمع الطاقة الدولي.



2- ما يميز هذا الحدث هو أنه يضم عدد من المؤتمرات الرئيسية التي تناقش جميع الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة مثل الجانب الاستراتيجي والفني والاستثماري والاستدامة كما انه يسلط الضوء على أهمية دور المرأة وتنمية قدرات الشباب في قطاع الطاقة.



3- تطوير الحدث عن طريق إضافة فعالية جديدة تحت مسمى "الحوار الأفريقي حول الطاقة" وذلك بهدف تسليط الضوء على شواغل أفريقيا فيما يخص قضية التغير المناخي والانتقال الطاقي، والتأكيد على أهمية إعطاء الفرصة للدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة من ثرواتها من الطاقة الأحفورية بطريقة مستدامة في إطار التحول الطاقي العادل.



4- إطلاق لأول مرة مسابقة إقليمية للشركات الناشئة CLIMATECH التي تعمل في مجال كفاءة الطاقة والتحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة بهدف تعزيز دور تلك الشركات في المساهمة في ضمان مستقبل أكثر استدامة خالي من الانبعاثات وسيتم عرض نتائج المسابقة وتكريم الفائزين ضمن فعاليات المؤتمر.



5-تحول مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس إلى مؤتمر مصر الدولي للطاقة يأتي تتويجاً لجهود قطاع البترول المصري في تحقيق هدف تأمين الطاقة في مصر بمفهومه الشامل حيث يعمل قطاع البترول على عدد من المحاور الرئيسية لتعزيز جهود وإجراءات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، والتي تتضمن اعتبار الغاز الطبيعي الاختيار الأول كوقود ومكمل لمصادر الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض الكثافة الكربونية لمصادر البترول والغاز، التوسع في إنتاج البتروكيماويات الخضراء، واستخدام الطاقة المتجددة في مواقع وتسهيلات الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون..وفيما يلي استعراض لأهم جهود قطاع البترول في هذا الشأن وتضمنت الأتى



1-باردت وزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أطر التعاون الدولي مع كبرى الجهات والمؤسسات العالمية للطاقة بما يعزز من دور مصر الرائد في المنطقة ووضعها على الخريطة العالمية للطاقة، وتم تحديد وزارة البترول والثروة المعدنية كنقطة الاتصال الرئيسية لقطاع الطاقة في مصر مع الوكالة الدولية للطاقة ومنتدى الطاقة العالمي فضلاً عن مبادرات الطاقة لوزارة الطاقة الأمريكية.



2-يلعب قطاع البترول دور رئيسي في جميع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين، وباختلاف طرق إنتاج أنواع الهيدروجين، فإن قطاع البترول هو أحد أهم الركائز في جميعها وذلك لأن إنتاج الهيدروجين يتطلب نقله وتخزينه وتسويقه إما محلياً أو تصديره في صورته الغازية أو تحويله لمشتقات من أمونيا أو وقود أخضر مثل الميثانول، وتعد تلك العمليات اختصاص أصيل لقطاع البترول.



يعد قطاع البترول هو الجهة الوحيدة في مصر التي تملك خبرات فعلية ومقومات متطورة في التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين. وتجدر الإشارة إلى أن انتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة أمراً ليس بجديد على قطاع البترول والذي بدأ في إنتاجه منذ ستينات القرن الماضي، في مصنع كيما للأسمدة في أسوان باستخدام الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالي.



3-شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين ومشتقاته برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقاً للتوجيه الرئاسي بشأن مناقشة مقترح وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن.



4-استخدام فائض الهيدروجين الرمادي المنتج من الغاز الطبيعي في معامل التكرير كمصدر منخفض الانبعاثات للطاقة فضلا عن دراسة خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعي في شبكة الغاز القائمة.



5-توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاتك لاستصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر في منطقة شرق بورسعيد وذلك لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر كوقود نظيف للسفن. ويعد مشروع الميثانول الحيوي هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط والذي وسيعزز بدوره من دور مصر كمركز إقليمي للوقود الأخضر ووضع مصر على خريطة الممرات البحرية الخضراء.



6-يولي قطاع البترول أهمية لخفض الانبعاثات من غاز الميثان. وبادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بالمشاركة كممثل عن مصر في عدد من المبادرات العالمية المعنية بخفض انبعاثات الميثان، مثل مبادرة البنك الدولي العالمية "لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030"، والتعهد العالمي للميثان والذي تفضل سيادة رئيس الجمهورية بالإعلان عن انضمام مصر له في المسار المعني بالبترول والغاز خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ في يونيو 2022.



7-تنفيذ أكثر من 200 مشروع وإجراء لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، فضلاً عن إنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة تابع لقطاع البترول.



8-وفيما يخص توليد الكهرباء من مصادر متجددة، فإن العديد من شركات قطاع البترول خاصةً التي تملك منصات الإنتاج البحرية وتسهيلات الإنتاج في المناطق النائية تعمل على مدار أكثر من 30 عاماً على توليد الطاقة الكهربائية المتجددة من الطاقة الشمسية.



9-وفي إطار تعزيز انتاج البتروكيماويات الخضراء لدعم جهود الدولة للتحول الطاقي، يتم تنفيذ أول مشروع في المنطقة لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة.



10-يعكف قطاع البترول على دراسة استخدام التكنولوجيات المتقدمة في تنفيذ أول مشروع في المنطقة لإنتاج الوقود الحيوي المستدام للطائرات الذي سيساهم في دعم تحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطيران العالمي.



11-كما يعمل قطاع البترول بالتعاون مع الشركاء من الشركات العالمية على دعم تنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الحيوي ضمن مشروعات المسئولية المجتمعية للقطاع.



12-دور قطاع البترول المصري في تمهيد الطريق لمؤتمر Cop28 لمواصلة التأكيد على دور قطاع الطاقة كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، من خلال البناء على ما تم تحقيقه من نجاحات بتنظيم يوم خفض الكربون خلال مؤتمر Cop27 الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ في عام 2022، حيث شهد مؤتمر COP28 نتائج هامة فيما يتعلق بتعهدات المناخ وخفض الانبعاثات.






















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