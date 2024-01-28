أخبار الاقتصاد اليوم: 50 ألف طن زيادة فى صادرات مصر الغذائية

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم الأحد 28-1-2024 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها، تسجيل 50 ألف طن زيادة بصادرات مصر الغذائية، وترؤس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،الاجتماع الثالث للجنة العليا المُنظمة لمعرض ومؤتمر ايجبس 2024.

وزير البترول يترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا المُنظمة لمعرض ومؤتمر ايجبس 2024







ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،

الاجتماع الثالث للجنة العليا المُنظمة لمعرض ومؤتمر ايجبس 2024، بحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات الطاقة العالمية في مصر من شركاء النجاح، ومسئولي شركة DMG المنظمة، والذى استعرض ترتيبات عقد المؤتمر والمعرض، وبرنامج الفعاليات الخاصة بالنسخة الجديدة بعد تحولها الي حدث اكثر شمولا للمستجدات

بمجال الطاقة.

ويشارك في ايجيبس 2024 لفيف من وزراء الطاقة والبترول علي مستوي العالم والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول، وامناء كبريات منظمات الطاقة الاقليمية والدولية وفي مقدمتها منظمة أوبك ومنظمة أوابك ومنتدي غاز شرق المتوسط ومرصد الطاقة للمتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجي البترول الافارقة، ومفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي، ومدير الطاقة بالمفوضية الأوروبية.

وزيرة التعاون الدولي تصل روما للمشاركة فى القمة الإيطالية- الأفريقية







وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمشاركة في القمة الإيطالية- الأفريقية التى ستعقد خلال يومي 28 و 29 يناير الجاري، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





ومن المقرر أن تلقى وزيرة التعاون الدولى، كلمة مصر، التى ستركز خلالها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى أفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

عميد آثار الفيوم السابق: النقود ساهمت فى نقل التاريخ وتسجيله.. صور







أكد الدكتور عاطف منصور، أستاذ الآثار الإسلامية عميد كلية الأثار جامعة الفيوم السابق، علي أن تراث المتحف يؤكد علي قوة الهوية المصرية عبر العصور، والتي عرفت باسمها في القرآن الكريم وفي التاريخ دون تغيير كدولة قوية، وهو ما يدفعنا للاعتزاز بها مهما تعرضت لضغوط وصعوبات لكنها تبقي صاحبة الحضارة.





وأضاف ‏خلال ندوة بعنوان الفن والمجتمع في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة في معرض الكتاب اليوم بمشاركة الدكتور أحمد الشوكي أستاذ الآثار الإسلامية وكيل كلية الأثار، أن اختراع النار والكتابة والنقود أهم 3 اختراعات في العالم، لافتا إلى أن صلتنا بالنقود فقط للصرف وليس لقراءة المعلومات عليها منها رقمها والفئة والمالية والبنك المركزي وشعار تاريخي للدولة، كلها معلومات مهمة للغاية.





أشار إلى أن النقود ساهمت في نقل التاريخ حسب الفترة الزمنية التي صنعتها الدولة فيها، وهى فن من فنون التراث الاسلامي حيث يتم تسجيل رسوم ومعلومات علي العملة وهو فن صعب.





التخطيط القومى: مصر تمتلك المقومات اللازمة لزراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية







نظم مركز التخطيط والتنمية الزراعية

بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "نحو استدامة إنتاج المحاصيل الزيتية في مصر" بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء"، أدارتها حنان رجائي أستاذ التنمية الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية وبحضور كلٍ من سحــــر البهــائـــي أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية، وإلهام يونس أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، ومحمد أمين صدقي أستاذ الإرشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، وبـركـات الفــــرا أستاذ السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، ومهابة عبد المعطى أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، ومحمد الدمرداش الخشن أستاذ الاقتصاد الزراعي، وأمين الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.





سلامة الغذاء: 50 ألف طن زيادة بصادرات مصر الغذائية والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة







أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 4 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 96 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء للهيئة .





وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 59 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2558 إذن تصدير لحاصلات زراعية.





وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5610 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1680 شركة مصدرة بزيادة قدرها 50 ألف طن مقارنة بالأسبوع الأسبق، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.





وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 16 ألف طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 15 ألف طن، ثم خضر متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم الموز بإجمالي 5 آلاف طن.





ومثلت السعودية والمغرب وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.





واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1210 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 820 رسالة.



