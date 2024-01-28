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وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير قطر بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك

1/28/2024 2:36:18 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل، اليوم الأحد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار السفير طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير بعد توليه رسمياً مهام منصبه سفيراً لبلاده بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقد جاء هذا الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، بما يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر، ولاسيما في ظل الزيارة الأخيرة للسيد الوزير للعاصمة القطرية الدوحة.



وحضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد فهد حمد العيدة سكرتير أول بسفارة دولة قطر بالقاهرة.











واستهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالسيد السفير، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتي تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى زيارته الأخيرة لقطر والتي عقد خلالها مجموعة من اللقاءات الهامة مع الجانب القطري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من الملفات المرتبطة بمجال السياحة.



وتم، خلال اللقاء، بحث آليات التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، ومكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية، واسترداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية خارج البلاد، والتدريب وتبادل الخبرات في مجال المتاحف والترميم وأعمال الحفائر الأثرية.



وتناول اللقاء أيضاً استعراض ومتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير في ديسمبر الماضي إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات الدورة ال 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، حيث تم مناقشة سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدها السيد الوزير على هامش هذه الزيارة مع كل من رئيس السياحة في قطر، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، حيث كان من أبرز النتائج الترحيب بالتعاون المستقبلي في عدد من الملفات ومن بينها دفع حركة السفر والسياحة بين البلدين بما يساهم في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من قطر، بالإضافة إلى ملف الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي.











وفي هذا الإطار، نوه الوزير إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري مؤخراً لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر.



ومن جانبه، أعرب سفير دولة قطر بالقاهرة عن تقديره لهذا اللقاء وأهميته، مثمناً على تطور العلاقات التي تشهدها مصر وقطر في مجالات عدة، ومؤكداً على حرص بلاده على تعزيز مزيد من التعاون ولاسيما في مجال السياحة والآثار وخاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.



وأشاد السفير بالعاصمة الإدارية الجديدة وحجم الإنجاز والفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة بها وهو ما يعكس التطور والحداثة التي تشهدها الدولة المصرية.



كما تم مناقشة مقترح تنظيم زيارة لبعض المسئولين في قطر إلى مصر لعقد اجتماعات ومباحثات عمل لزيادة آوجه التعاون بين البلدين في ملفات التعاون المشترك، ووجه الوزير، الدعوة، للدكتور سعد بن علي الخرجي رئيس السياحة في قطر، لزيارة مصر.














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